Shopping de São Gonçalo realiza oficina gratuita de customização de abadá

P ara celebrar a chegada do mês mais alegre e festivo do ano, o Pátio Alcântara preparou diversas atividades para toda a família. Neste sábado, 4 de fevereiro, para a criançada já entrar no clima de festa, o shopping vai promover a oficina gratuita de customização de abadás de Carnaval.

O shopping disponibilizará quatro turmas, com 20 crianças cada uma, em diferentes horários, das 16h às 18h. Após a customização, os participantes vão desfilar com seus novos abadás personalizados de lantejoulas, glitter, paetê e muito mais.

Ainda, o empreendimento, em parceria com a APAE, instituição que luta pela inclusão e socialização de crianças com deficiência intelectual na sociedade, realizará o Desfile de Carnaval Inclusivo. As crianças atendidas pela instituição social vão desfilar pela passarela da Praça de Alimentação com os abadás do Pátio Alcântara personalizados no ateliê da organização.

As inscrições online para participar do evento já estão encerradas. A entrada para oficina será por ordem de chegada. Evento sujeito à lotação.

Oficina de Customização de Abadá do Pátio Alcântara

Data: 4 de fevereiro – sábado

Horário: das 16h às 18h — cada turma com 30 minutos de duração

Local: Praça de Alimentação

EVENTO GRATUITO