Espetáculo teatral "Libertas" se apresenta no Teatro da UFF com entrada gratuita

O espetáculo teatral "Libertas" faz apresentação única no Teatro da UFF na próxima quarta-feira (8), às 19h, com entrada gratuita. A montagem tem financiamento via edital Retomada Cultural RJ 2, do Governo do Estado (RJ) e SECEC.

A peça inédita de teatro gestual, com duração de 50 minutos é inspirada no dispositivo poético dos chamados “Quadros Vivos” e nas obras de artistas que retrataram o Brasil no século XIX, que deseja levantar e visibilizar vozes fundamentais no processo de busca pela autonomia política do nosso país e que, em geral, são pouco citadas nos museus e livros de história.

Transitando por dentro dos quadros que retratam a história oficial do país, os atores revisitam e questionam as cenas clássicas do bicentenário da independência, através de vozes de mulheres importantes para a autonomia e construção de uma identidade nacional. Quitéria, Firmina e Felipa: Marias que nos revelam narrativas diversas de resistência e luta pela liberdade.

Sob a direção de Sandro Toledo, o elenco é formado pelos atores Bia Ribeiro, Emiliano Fischer, Jéssica Barreto, Ury Ataliba, Sandro Toledo e Suelen Gom, do coletivo teatral Veredas, criado em 2018 por um grupo de atores e atrizes de São Gonçalo/Niterói com o intuito de estabelecer um espaço colaborativo de estudos no âmbito artístico e social.

SERVIÇO:

Libertas, no Teatro da UFF

Dia 08/02, quarta, às 19h

ENTRADA FRANCA (Retirada dos ingressos na bilheteria 1 hora antes do espetáculo)

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração do espetáculo: 60min

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí - Niterói - RJ