Verão RJ 2023 segue com programação de esporte, cultura e lazer em Niterói

O projeto conta com torneios e clínicas de Beach Soccer, Footable e Natação com grandes ídolos do esporte; além de intervenções artísticas - Foto: Divulgação

O Projeto Sesc Verão RJ 2023, que tem apoio da Prefeitura de Niterói, continua neste fim de semana (04 e 05) na Praia de São Francisco e na Praça do Rádio Amador, na Zona Sul, com uma extensa agenda de atividades gratuitas voltadas para toda a família.

“Esse é um evento multiesportivo que contará com a oportunidade de apresentar várias modalidades do mundo do esporte. Niterói tem vocação para a prática esportiva principalmente nas nossas praias. É importante um projeto desse porte para o público niteroiense, que além de ser aberto ao público e totalmente gratuito, faz com que fomente ainda mais os esportes como o beach tennis, canoa havaiana, futevôlei, vôlei entre outros. Um evento de verão grandioso”, destaca o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

Para André Felipe Gagliano, coordenador de Eventos de Niterói, o projeto tem tudo a ver com a cidade, que tem tradição nas áreas da Música, Cultura e do Esporte.

“Estamos muito felizes com a parceria com o Sindilojas, que viabilizou a vinda do Sesc Verão para Niterói e confiantes de que o evento também será um sucesso por aqui, repetindo o que vem fazendo em diversas cidades fluminenses”, comemora.

Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento promove programação gratuita e acessível, que inclui shows de grandes artistas, intervenções culturais e torneios de diferentes modalidades esportivas e culturais. Na próxima semana (11 e 12/02), as ações acontecem em Maricá.

“O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas, estimula o turismo, fomenta a economia local e proporciona a todos nós, cidadãos fluminenses, alegria, bem-estar, cultura e muito lazer. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, comemora o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Em 2023, as atividades presenciais voltam em sua totalidade aos mais de 20 municípios fluminenses contemplados com o projeto. Além de atividades nas unidades Sesc, há ações também nas arenas montadas em praias, praças e parques. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio, a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano.