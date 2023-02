Porto da Pedra volta a fazer ensaio técnico em São Gonçalo neste sábado (4)

O penúltimo ensaio técnico de rua da escola de samba Unidos do Porto da Pedra será realizado neste sábado (4), no Centro de São Gonçalo. E, para manter o ordenamento e facilitar o acesso dos gonçalenses durante a atividade, a Prefeitura de São Gonçalo seguirá com o esquema especial de trânsito na localidade. O bloqueio acontece da Rua Doutor Feliciano Sodré, esquina com a Rua Salvatori, até a rotatória em frente ao Clube Mauá, das 19h30 às 23h.

Durante o ensaio, um trecho das ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha será interditado para execução das atividades. Com o bloqueio, os condutores poderão utilizar as vias alternativas. Em pontos estratégicos, agentes de trânsito e guardas municipais atuarão no fluxo de veículos, que serão desviados para a Rua Salvatori, seguindo pelas Ruas Aluísio Neiva e General Antonio Rodrigues. As vias citadas, no trecho entre a Rua Aloísio Neiva e a Estrada da Carioca, funcionarão em duplo sentido.

Nas vias Aloisio Neiva, Salvatori e Avenida Presidente Kennedy, no trecho que compreende as ruas Aluísio Neiva e Feliciano Sodré, a circulação de veículos funcionará em sentido único. As ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antonio Santos Figueiredo também serão interditadas nas intersecções com a Rua Dr. Nilo Peçanha. Não será permitido estacionar no percurso de interdição durante o horário do desfile.

A Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, vai atuar durante o evento, realizando fiscalizações na região, visto que são proibidos a venda e o consumo de bebidas em garrafas de vidro e a utilização de botijões de gás durante o desfile. A Guarda Municipal e a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) também vão trabalhar em conjunto nas operações, dando suporte ao esquema de trânsito.

Agentes da Operação São Gonçalo Presente, em conjunto com policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar, estarão posicionados em locais estratégicos para garantir a segurança da população que vai participar do ensaio.

O último ensaio de rua da Porto da Pedra será no dia 11 de fevereiro. No dia 18 de fevereiro, a escola de samba de São Gonçalo desfila na Marquês de Sapucaí.