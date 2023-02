Pets engraçados ficam famosos no app Kwai; veja!

Todo mundo sabe que os pets são os verdadeiros protagonistas da internet, pois é cada vez mais comum encontrar perfis de bichinhos, de diferentes espécies, que são grandes estrelas com a ajuda de seus tutores.

No Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, isso não é diferente. São cachorros, gatos e aves, principalmente da raça Ring Neck, como Lulu de Lua, que tem mais de 8 milhões de curtidas e 1,1 milhão de seguidores no app e espalha fofura nos vídeos feitos pela tutora - tem até brincadeira de esconder entre as duas. Já o Blue Ringneck, ave da mesma espécie, tem 3,2 milhões de curtidas e 231,3 mil seguidores e viralizou em uma de suas interações de casal com a Sol.

O tutor Marcos Paulo Leal tem 12,2 milhões de curtidas e 813 mil seguidores em seu perfil e também compartilha momentos com os pássaros Goiabinha e Zazu, principalmente troca de carinho. As araras também são bem amorosas e não ficam tímidas em frente às câmeras. Theo e Sofia já conquistaram 730 mil curtidas e 65,1 mil seguidores com seus vídeos, que muitas vezes têm participação especial da dupla de cachorrinhos da sua tutora.

Agora, se você gosta de cachorros e de surf, não pode deixar de conferir o perfil Família Surf Dog, que já tem 538,5 mil curtidas e 46,1 mil seguidores. Os tutores Cami e Ivan mostram os momentos divertidos e de aventura ao lado de Bali, Cacau, Moqueca e Bono, o labrador que já conquistou cinco títulos mundiais ao lado de Ivan e tem dois recordes no Guinness World Records de onda mais longa surfada por uma dupla em onda de rio.

Outros cachorros que fazem sucesso na plataforma são o Bambino e o Rogerinho no perfil Vira-lata Caramelo, que tem 4,2 milhões de curtidas e 347,6 mil seguidores. Além de compartilhar os momentos dos vira-latas, a tutora mostra como Bambino sabe usar o tapete de botões para comunicar o que quer. A Mada, que é um bulldog inglês, e a Bica, uma pinscher, nasceram para ser verdadeiras estrelas em frente às câmeras. Com ajuda dos seus tutores Leo Bagarolo e Evelin Camargo, as duas atuam e representam diversas situações engraçadas no perfil Mada e Bica no app.

Ainda na categoria de doguinhos também tem o Golden Frederico, que possui mais de 3,1 milhões de curtidas e 318,3 mil seguidores e faz sucesso ao lado de seus tutores, com vídeos com dicas para quem tem cachorro e também momentos alegres. Frederico ficou em 3º lugar no concurso “Queridos do Brasil 2022”, realizado pelo Kwai para escolher os criadores mais queridos dos usuários em diversas categorias.

E não para por aí, os felinos, como Pedrinho e Paulinho, que conquistaram 9,4 milhões de curtidas e 1,3 milhão de seguidores, também brilham no Kwai com a ajuda das tutoras, que registram diversos momentos engraçados e fofos dos gatinhos. Outro fenômeno da plataforma é a Lola Gata Superior, com 5,2 milhões de curtidas e 339,7 mil seguidores. Lola é da família da Mada e da Bica, seus tutores compartilham situações cômicas e comuns para quem tem gato.