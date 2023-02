Bloco da Lexa dá início ao circuito de megablocos no Rio

Sucesso no carnaval de São Paulo, o Bloco da Lexa vem pela primeira vez para o Rio de Janeiro e promete agitar a capital carioca, trazendo sucessos antigos e novos da cantora. Em 2020, reuniu 500 mil pessoas nas ruas de São Paulo.

O "Será Q Abre?" tem um ano de vida. Ele surgiu no carnaval de 2022, e fala sobre o amor livre e sem preconceito, do jeito que deve ser. No ano passado, contou com edições em duas cidades: Rio de Janeiro (no NAU Cidades) e em São Paulo (no Audio SP), com mais de 50 mil pessoas, tendo como headliners Gloria Groove, Pocah e a própria Lexa.

O público esperado é de 500 mil pessoas e o bloco acontece na Avenida Presidente Antônio Carlos. A concentração é às 7h da manhã, começando às 8h e terminando ao meio-dia. A expectativa para o evento esse ano é enorme, devido ao sucesso anterior.

Serviço:

Data: 5/2/2023

Horário da concentração: 7h

Início: 8h

Término; 12h

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos - Centro