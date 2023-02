Marco Nanini revela romance com Wolf Maya em biografia

Marco Nanini é casado com Fernando Libonati há mais de 30 anos - Foto: Divulgação/TV Globo

Marco Nanini é casado com Fernando Libonati há mais de 30 anos - Foto: Divulgação/TV Globo

O ator Marco Nanini, de 74 anos, lançou sua autobiografia, "O Avesso do Bordado", nesta quarta-feira (1). Nela, o artista faz conta detalhes de sua vida pessoal e fala sobre seu namoro com o diretor Wolf Maya. Os dois namoraram e chegaram a morar juntos no Rio de Janeiro.

Nanini conta que, a pedido de Wolf, foi morar em sua residência na Zona Sul do Rio, um apartamento que o diretor dividia com Zezé Motta. O apartamento era conhecido como "República Resedá", por abrigar amigos dos artistas de tempos em tempos. Famosos como Ney Matogrosso chegaram a morar no local.

Com a convivência constante, conta o ator, a amizade virou romance. O namoro durou pouco, mas, segundo Wolf Maya, a amizade se manteve. No livro, Wolf diz considerar Marco como parte de sua família.

Hoje, Marco Nanini é casado com Fernando Libonati. O casal está junto há mais de 30 anos e vive uma relação aberta.