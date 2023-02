Morre a escritora Cleonice Berardinelli, aos 106 anos

Morreu aos 106 anos a escritora Cleonice Beradinelli, na última terça (31), no Rio de Janeiro. Cleonice, que ocupava a 8ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, era doutora em literatura e o membro mais longevo da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Cleonice nasceu em 28 de agosto de 1916, no Rio de Janeiro, e se destacou no mundo acadêmico, com obras que estudavam a escrita de escritores como Luiz de Camões e Fernando Pessoa.

Formada em Letras pela USP e doutora em Letras Clássicas pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, Cleonice era professora emérita da PUC-Rio e da UFRJ, além de ser professora convidada das universidades da Califórnia e de Lisboa.

A escritora foi eleita para a ABL em 2009, para a sucessão do poeta mineiro Antônio Olinto, e passou, assim a ocupar a 8º cadeira da academia.