Sala Nelson recebe o humorista Duca Pantaleão com o stand-up 'Dois de Mim'

O 'Festival pras Bandas de Cá', que acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, recebe no dia 04 de fevereiro, próximo sábado, às 21h, o stand-up “Dois de Mim”, do humorista Duca Pantaleão. No espetáculo, o artista conta a sua história de superação das drogas de forma bem humorada, usando dois microfones.

Duca pretende mesclar as emoções e sentimentos: “Sair do momento pesado da dependência química e vir pro lado da comédia. Fazer comédia é muito difícil e falar de mim também é difícil, então será um desafio muito grande e especial na minha vida. Comecei a usar droga com 12 anos e fiquei até meus 31 anos. É muito sofrimento mas a minha família não virou costas para mim. Tentei até tirar minha vida e nesse dia eu procurei ajuda. Me internaram e fiquei 44 dias em uma clínica e eu comecei a entender que eu tinha uma doença. Comecei a ver que eu poderia fazer minhas coisas que estavam adormecidas”.

Desde que passou por uma clínica de recuperação e parou de beber, Duca participa de grupos de ajuda e dá palestras de prevenção às drogas em escolas da cidade. Para ele, não basta listar aos jovens os problemas que as drogas podem causar, é preciso lhes mostrar:

“O exemplo não é a melhor maneira de ensinar; é a única. Quando estou nas escolas, digo que eles podem fazer o que quiserem, mas eu sei aonde as drogas levam porque já estive lá. São os quatro “Cs”: cadeia, calçada, clínica ou caixão", conta o humorista.

Além do stand-up, Pantaleão também atua no programa “A Praça é Nossa”, é integrante do “Trio dos Malandros”, juntamente com Raphael Carvalho e Jeferson Farias. Tem quatro livros infantis publicados: “Consegui publicar meus livros e vou sempre colocando meus projetos em execução. Comecei a viver depois das drogas e estou muito feliz”, finalizou.

Serviço:

Evento: Duca Pantaleão em: Dois de Mim

Data: Sábado, 4 de fevereiro de 2023

Horário: 21 horas

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos: Inteira: R$100,00 | Meia: R$50,00

Duca Pantaleão em Dois de Mim - Sympla Bileto - Compre seu ingresso online