Férias: shopping em Niterói tem 'praia diferente' para as crianças

As crianças estão de férias e cheias de energia. Nada melhor do que sair um pouco da rotina e aproveitar esse tempo com programações divertidas para os pequenos. Para inspirar a criatividade e ajudar no planejamento das férias, o Multicenter Itaipu, na Região Oceânica, preparou uma programação especial.

Começando pela Praça de Eventos com uma atividade que tem a cara da região que é localizada o shopping. Praiou é a novidade, uma estação de muita diversão e aventura para os pequenos. A criançada poderá curtir uma praia diferente no Multi, com piscina de bolinhas e todos os elementos que vão garantir a diversão dos pequenos em um ambiente refrescante neste verão. Crianças de 1 a 12 anos podem embarcar nessa brincadeira até meado de março. O passaporte custa R$25,00 até 25 minutos.

Mas a diversão não acaba por aí. Ir ao cinema é um passeio delicioso para aproveitar em família e os filmes em cartaz no Planet Cinemas, localizado no 2º piso, são uma ótima opção. Para os pequenos que amam um rolê motorizado, o Rolezinho garante um passeio divertido pelo shopping. Jogos e brincadeiras no Virtual Player também fazem parte das atividades que o shopping oferece para a diversão garantida nas férias. Com muitas opções, o shopping Multicenter Itaipu promete um dia especial para toda a família.

O Shopping Multicenter Itaipu fica na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501, em Itaipu.