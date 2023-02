Dennis Carvalho deixa hospital após um mês de internação

O diretor estava internado na Zona Sul do Rio - Foto: Divulgação

O diretor Dennis Carvalho, de 75 anos, recebeu alta e está em casa após um mês internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Dennis foi hospitalizado no dia 26 de dezembro com septicemia, infecção generalizada do organismo.

O diretor deixou a Globo em 2022, após 47 anos de casa.

Meses antes de ser internado, Dennis Carvalho dirigiu o musical “Clube da Esquina - Os sonhos não envelhecem”.