Escritora gonçalense divulga a pré-venda do seu primeiro livro

A escritora gonçalense, Deise Ponte ,divulga a pré-venda do seu primeiro livro entitulado " Teodora Mendes e outras mulheres," que vai até o dia 15 de fevereiro. O valor do livro custa R$ 40,00 direto com a autora pelo whatsapp ou R$ 55,00 com frete para todo o Brasil.

O livro, que será publicado pela editora Apologia Brasil, com o selo das Escritoras Vivas, conta histórias em 10 pequenos contos sobre todos os temas atuais do universo feminino : feminicídio, racismo, homofobia, aborto, paixão, sexo, drogas, morte, entre outros assuntos.

A autora começou a desenvolver seu lado escritora no Projeto Coletivo das Escritoras Vivas de São Gonçalo, na Oficina de contos, onde publicou o seu primeiro conto "A mulher com nome de Anjo". De lá pra cá, não parou mais de escrever contos, poesias e crônicas, algumas elas com críticas sociais e políticas. Outros contos publicados da autora foram : Um conto carioca; Vestido Vermelho e Perfeita Demais; além de Metamorfose Inversa, que está aguardando publicação.

O projeto Escritoras Vivas nasceu do sonho de dar voz e visibilidade para a produção de autoria feminina . Um grupo de escritoras iniciou 3 oficinas de texto gratuitas para mulheres de São Gonçalo, nascia assim o Coletivo Escritoras Vivas , que trouxe incentivo e auto estima a mulheres, como Deise, que não acreditavam no seu próprio potencial de escrita e criação.

O lançamento do livro será no dia 12 de março de 2023, às 16h, na Garage Pub Masterpiece, situada na Travessa São Gonçalo , 30, no centro de São Gonçalo.