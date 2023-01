"Mulheres que transformam Mulheres" : niteroiense lança livro sobre sororidade e empoderamento

Em terceiro livro lançado no mês da Mulher, a escritora e educadora Simone Santos reúne histórias emocionantes de mulheres que desafiaram o preconceito, lutaram por seu papel no mercado de trabalho e descobriram a força do empoderamento feminino

A educadora e escritora niteroiense Simone Santos, conhecida pelo best-seller “As Donas da P** Toda (Literare Books/2021), lança seu mais novo livro no dia 9 de março: “Mulheres que transformam Mulheres – Seja protagonista da sua vida” (também pela Literare Books). Com prefácio da empresária Luiza Helena Trajano, a obra reúne histórias de 31 coautoras que transformaram as suas trajetórias de vida e se tornaram exemplos em suas áreas de atuação. O objetivo do livro é ecoar a voz feminina para que todas as mulheres descubram o seu potencial e possam fazer a diferença em suas áreas de trabalho e na sociedade.

Simone, também mestre em Educação no Campo da Linguagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF), trabalha como mentora de liderança empresarial e nesta função se deparou com questões como sexismo, diferenças salariais entre os gêneros, e outros desafios ainda impostos às mulheres que exercem cargos de liderança. Os textos do livro apresentam o empoderamento feminino com uma leitura que emociona, revolta, inspira e impulsiona a viver, sonhar e realizar.

Livro será lançado em março | Foto: Divulgação

“Durante o meu trabalho me deparei com histórias de luta, desafiadoras e, até mesmo, de humilhação pelas quais passam as mulheres em nosso país. A partir daí percebi o quanto o meu trabalho era importante e quis compartilhar essas experiências de superação com outras mulheres, ajudando-as a se libertarem dos paradigmas sociais e culturais, principalmente no ambiente de trabalho”, conta Simone que explica ainda que a proposta é, a partir desses relatos, mostrar aos leitores que o sucesso pode ser alcançado e obstáculos superados por todas, independente de classe social ou econômica.

A escritora lembra que solicitou a editora Literare Books que só entrasse no livro coautoras selecionadas por ela, pois queria que fossem realmente mulheres que fizessem um trabalho de transformação na vida de outras mulheres. Já o convite para a Luiza Helena Trajano escrever o prefácio foi feito em abril de 2022, durante sua formatura na Academy For Women Entrepreneurs (AWE2.0 - Iniciativa da Embaixada e do Consulado dos EUA), evento que aconteceu em São Paulo.

“Quando eu soube que a Luiza Helena Trajano estaria na formatura, eu pensei em convidá-la para prefaciar o meu livro. Fiquei um mês mentalizando como seria nosso encontro e como faria o convite. E ao convidá-la, ela prontamente aceitou”, lembra.

O livro apresenta 29 histórias emocionantes de: Amanda Paula Paris, Ana El Achkar, Andrea Peres, Andy de Santis, Angela de Paula, Bárbara Andrade, Bárbara Simões, Bruna de Sillos, Carina Gullo, Cristiane Féres, Dalva C. Lourenço, Gaby Costa, Indiara Gomes de Oliveira, Ivana Portella, Jacqueline Magalhães Jaqueline Huzar Novakowiski, Larissa Gomes Oliveira, Layla Lu, Lourdes Manhani, Luciana de Paula Oliveira, Lucineia de Souza Bazan, Mariana Macahyba Marun, Mariana Vilela Corvello, Micaela Góes, Pia Manfroni, Roberta Ferreira, Stella Rangel, Tathiana Tavares, Tatyana Azevedo e Vanessa Monnerat.

Os textos tratam de temas como empoderamento feminino, resiliência, mudança, reinvenção, maturidade, amor-próprio, luta, envelhecimento, estratégia, coragem, equidade entre outros assuntos relevantes para a representatividade feminina. “Ao ler essas histórias, o leitor perceberá que viver é desafiador, que falhar é humano e que a vida é um presente divino”, finaliza.

Conhecendo algumas histórias

“histórias que inspiram histórias”

O texto Historias que inspiram historias, de autoria da profissional de organização, apresentadora, atriz e empresária Micaela Góes, fala sobre como somos capazes de aprender e nos transformar a partir de experiências biográficas de outras pessoas.

A autora pontua seu encantamento por obras biográficas e como elas a ajudaram a construir a própria caminhada. Micaela compartilha a experiência de sua trajetória, construindo pontes com histórias de mulheres que a inspiraram.

E assim em 2017, Micaela criou a escola de organização e bem-estar A Casa Com Vida com as sócias Ivana Portella e Stella Rangel, oferecendo curso de capacitação para profissionais de organização e mulheres interessadas em resgatar a relação saudável com a casa.

Para mim, dom ou talento é aquilo que temos em quantidade superior ao que cabe em nós e por isso extravasa. Nossa expressão é o transbordo de nosso talento. É aquilo que excede os limites da contenção física e necessita correr para fora em resposta e, sem dúvida, em agradecimento a tudo aquilo que nos foi ofertado e por nós lapidado. A chave da porta de saída de seu labirinto interior está em suas mãos, explica Micaela no livro.

“Impossível é Deus pecar”

Essa frase dita pela sua avó norteou a trajetória de Roberta Ferreira, Psicopedagoga clínica e institucional (UNESA), palestrante e pedagoga (UFF/IEAR, Angra dos Reis/RJ), atriz e diretora teatral a desafiar a sua origem social.

Com muito orgulho de seus pais, filhos de agricultores, que mesmo sem muito estudo a estimularam a seguir em frente, Roberta traçou o seu próprio caminho. Segundo a autora, concluir um curso universitário pode ser considerado um ato de resistência frente à estrutura social, na qual filhos de operários devem permanecer na base da pirâmide, contribuindo para a manutenção da riqueza de poucos.

Porém, minha grande admiração sempre foi pela determinação da minha avó materna, Etelvina. Uma mulher que desde muito cedo acreditava na vida.

É dela o título deste capítulo porque, por muitos anos, foram as palavras dela que ecoaram na minha mente e fizeram com que eu acreditasse que poderia ser diferente. Fui a primeira da família a completar o ensino médio. Para muitos, naquela época, “isso já era estudo demais”, uma vez que, para trabalhar em casa de família, só era preciso saber ler e contar. Pois, certamente, eu substituiria minha mãe e seria empregada doméstica (o que seria muito digno, honesto e honroso), mas eu queria mais… explica Roberta no livro.

“Empoderadas pela comunicação digital projeto social com borogodó”

Neste capítulo, a atriz e diretora de teatro e de audiovisual diretora, professora, mentora e dona da Escola Comunicação com Borogodó, Pia Manfroni narra a trajetória de como uma criança hiperativa, que sonhava em ser chacrete se torna uma mulher de negócios protagonista, empacotando suas paixões pela arte de ensinar e de interpretar.

Hoje através do Projeto “Empoderadas pela Comunicação Digital” sua empresa ajuda mulheres Microempreendedoras Individuais

(MEI) que nasceram antes dos anos 1980 (as 40+) a ampliarem a presença do seu negócio no Instagram, desenvolver habilidades essenciais da profissional do futuro e se comunicar de forma consciente e com muito borogodó.

O empreendedorismo feminino desempenha um papel importante para reduzir as diferenças entre as oportunidades de crescimento na carreira de mulheres e de homens. A busca pela igualdade de gênero é um direito humano. Por isso, a missão desse projeto é potencializar e amplificar a voz de empreendedoras digitais por meio de experiências práticas, interativas e criativas, para que atuem com o seu diferencial, o seu borogodó e causem impacto no seu entorno e no mundo dos negócios.

Formaremos a comunidade TPM – Tribo Power de Mulheres. Afinal de contas, as mulheres aprendem a ser power com a ajuda de outras mulheres! Afirma Pia no livro.

Sobre a autora

Simone S. Santos é natural de Niterói. Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense (2010), Funcionária Pública há mais de três décadas, escritora, palestrante, Mentora de Mulheres Líderes com a missão de fortalecer a liderança feminina. Uma das 90 empreendedoras brasileiras selecionadas para participar da Academy for Women Entrepreneurs (AWE 2.0).

Autora do livro O pão nosso de cada dia nos dai hoje: alfabetização e trabalho de crianças catadoras de um lixão, coautora do best-seller As donas da p** toda: um livro escrito por mulheres empoderadas para inspirar outras mulheres pela Literare Books International e Organizadora do livro "Mulheres que transformam mulheres: seja protagonista da sua vida" também pela Literare Books International.

É Pedagoga, Especialista em Literatura Infanto-Juvenil e Especialista em Alfabetização das Crianças das Classes Populares (UFF), Coach, Brinquedista formada pela Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri) e Contadora de Histórias (CAL).

Foi Coordenadora da equipe da Educação Infantil na Secretaria Municipal de Educação de Itaboraí e Professora do Curso de Pedagogia, Coordenadora de Pós-graduação e Coordenadora do Projeto de Pesquisa "Brinquedoteca e Educação Infantil" da Faculdade Cenecista de Itaboraí (FACNEC), atuando principalmente nos seguintes temas: Empoderamento Feminino, Empreendedorismo, Inteligência Emocional e Financeira, Psicologia Positiva, Comunicação Criativa e Oratória, Educação, Alfabetização, Contação de Histórias, Políticas Públicas, Planejamento Estratégico e Metodologia da Pesquisa Científica.

Serviço:

Livro: “Mulheres que Transformam Mulheres – Seja protagonista da sua vida”

Editora: Literare Books

Cerimônia de Lançamento: Dia: 9 de março

Local: Livraria Martins Fontes - Avenida Paulista 509, São Paulo.

Hora: A partir das 18h30.

À disposição para vendas no link http://bit.ly/3joFlbi e em breve em todas as grandes livrarias brasileiras