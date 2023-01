A 13ª Bienal da UNE no Rio terá shows e debates públicos

A 13ª edição da Bienal da UNE (Encontro Nacional dos Estudantes) acontecerá no Rio de Janeiro entre os próximos dias 2 e 5 de fevereiro, com a participação de grandes nomes da cultura em shows e debates públicos. O público estimado é de 10 mil jovens.

Os shows serão nos Arcos da Lapa, sempre às 20h. Na quinta, se apresentarão os bois folclóricos de Parintins, Caprichoso e Garantido, além da participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes; encerrando com o show de Gaby Amarantos. Na sexta-feira, o show é do Baiana System ; e no sábado, de Rennan da Penha.

Os debates públicos estão programados para a Fundição Progresso. As ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco; da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; dos Povos Originários, Sônia Guajajara; os deputados André Janones, Dani Balbi, Jandira Feghali; o ator Gregório Duvivier, os escritores Geovani Martins e Cida Pedrosa e o jornalista fundador do Voz das Comunidades, Rene Silva, participarão dos debates.

O tema escolhido, nessa edição carioca da Bienal , é Um Rio chamado Brasil: Afluentes da Reconstrução, trazendo produções referentes à diversidade cultural brasileira.

O secretário Salvino Oliveira, da Secretaria Especial da Juventude Carioca ( JUVRio) participará do debate de abertura no dia 2 de fevereiro. A secretaria atua na promoção de políticas públicas para a juventude do Rio.

Para maiores informações sobre a programação, acesse o site oficial do evento: https://bienaldaune.com.br