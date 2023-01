Teatro da UFF recebe espetáculo sobre as heroínas da independência do Brasil

A história escondeu, por quase 200 anos, a participação de mulheres de grande importância no processo de independência do Brasil, em 1822. Apenas recentemente começamos a conhecer melhor as vidas de Quitéria, Firmina e Felipa: Marias que nos revelam narrativas diversas de resistência e luta pela liberdade. E elas estão em “Libertas”, espetáculo com apresentação dia 8 de fevereiro, 19h, no Teatro da UFF, em Niterói. A entrada é gratuita.

Transitando por dentro dos quadros que retratam a história oficial do país, os atores revisitam e questionam as cenas clássicas do bicentenário da independência, através de vozes de mulheres importantes para a autonomia e construção de uma identidade nacional. Libertas é uma peça inédita de teatro gestual, com duração de 50 minutos, inspirada no dispositivo poético dos chamados “Quadros Vivos” e nas obras de artistas que retrataram o Brasil no século XIX, que deseja levantar e visibilizar vozes fundamentais no processo de busca pela autonomia política do nosso país e que, em geral, são pouco citadas nos museus e livros de história.

“Libertas” tem patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ 2.

Serviço:

Dias 08 de Fevereiro de 2023

Horários: 19h

Local: Teatro da UFF (Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí, Niterói)

Entrada Franca

Duração: 50 minutos.

Ficha técnica:

Argumento e Dramaturgia: Reinaldo Dutra

Direção: Helena Marques

Elenco: Bia Ribeiro, Emiliano Fischer, Jéssica Barreto, Ury Ataliba, Sandro Toledo e Suelen Gom

Direção musical: Sandro Toledo

Criação e execução musical: Marina Guisasola

Figurino e orientação visual: Michael Alves

Iluminação:Isabella Castro

Direção de produção: Emiliano Fischer

Produção executiva: Thaynná Curcino

Fotografia e Vídeo: Luan Citele e Bia Póvoa

Designer gráfico e edição de vídeo: Bia Ribeiro

Assessoria de imprensa e Mídias Sociais: MMayrink Comunicação

Realização: Veredas Coletivo Teatral

Sobre o Veredas Coletivo Teatral

O Veredas - Coletivo Teatral é um grupo de criação cênica criado em 2018 por um grupo de atores e atrizes de São Gonçalo/Niterói com o intuito de estabelecer um espaço colaborativo de estudos no âmbito artístico e social. O coletivo elabora trabalhos que investigam as expressividades do chamado teatro gestual e abordando temáticas político-sociais como, as relações entre as periferias e os centros urbanos, a lógica de mercado e o enclausuramento dos corpos. Fazem parte do repertório do coletivo os espetáculos Abrigo (2018) e Libertas (2022) e as cenas curtas Meio Fio (2021) e Pocket Shakespeare - Romeu e Julieta (2021), que foram produzidos através de editais públicos de cultura e festivais de teatro diversos