Carnaval 2023: Rio sorteia baianas do acarajé para trabalharem no entorno do Sambódromo

A Secretaria de Ordem Pública abriu, nesta sexta-feira (27/01), inscrições para as baianas do acarajé trabalharem no Carnaval de 2023. Serão sorteadas 15 vagas, sendo as seis primeiras regulares e nove para compor o cadastro reserva.

As inscrições se encerraram neste domingo, dia 29.

O sorteio acontece nesta segunda-feira às 11h, e as contempladas deverão se apresentar às 10h de terça-feira, 31/01, na sede da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) situada na Rua Hélio Beltrão, nº 50, Cidade Nova (ao lado da estação Estácio do Metrô) para escolha dos pontos, conforme a ordem do sorteio.

