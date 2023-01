Pocah interrompe às pressas show no Rio; "passei mal, vomitei"

A cantora Pocah precisou interromper às pressas um show na Marina da Glória, na noite da última sexta-feira (27/01), depois de sentir mal durante a apresentação. A equipe de dançarinos da artista assumiu a apresentação depois da saída de Pocah.

O show fazia parte do Universo Spanta, festival de música realizado neste fim de semana no bairro da Glória, no Rio. Espectadores contaram que a cantora, de 28 anos, chegou a deixar o palco duas vezes antes de pedir desculpas ao público e anunciar que interromperia a performance.

"Eu saí agora do palco essas duas vezes, eu passei mal, vomitei. Eu acho que às vezes a gente tem que saber o nosso limite e a gente tem que respeitar o nosso corpo. Nós não somos uma máquina e está tudo bem com isso", afirmou a intérprete do hit 'Passando o Rodo'.

A assessoria de Pocah disse que, logo após sua saída do placo, a artista foi "devidamente medicada e já está em casa se recuperando". Nas redes sociais, fãs manifestaram sua preocupação com a cantora e especularam o motivo do mal-estar. Alguns dos seguidores levantaram a suspeita de uma nova gravidez, que foi desmentida pela própria cantora.

"Acredito que passei mal por excesso de trabalho. Todo mundo me perguntando se estou grávida. Eu uso DIU há mais de dois anos. Tem chance de engravidar? Tem, mas não sei, vou fazer uns exames. Acho que não é isso. Deve ser excesso de trabalho, vou me cuidar e me alimentar bem", esclareceu, em vídeo posta em suas redes sociais.