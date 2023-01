Cubango ensaia na Amaral Peixoto no próximo domingo (29)

Neste domingo (29), a Cubango realiza o seu primeiro ensaio de rua rumo ao Carnaval 2023. O encontro será na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, com concentração a partir das 18h. A escola vem construindo o seu carnaval para desfilar na Série Prata e buscar o retorno à Marquês de Sapucaí.

A Cubango será a terceira escola a ensaiar na Amaral Peixoto, depois da Acadêmicos de Niterói e da Viradouro. A concentração está marcada em frente ao Banco Itaú, na altura do número 35.

No próximo carnaval, na Nova Intendente, a Cubango vai apresentar o enredo “Fruto da África no Brasil de fé: Candomblé”, com desenvolvimento do carnavalesco Jorge Caribé. A escola será a 12ª escola a desfilar no segundo dia da Série Prata, em 25 de fevereiro, pela Série Prata.