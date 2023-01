Ocupação cultural encerra com shows de cantoras no Campo de São Bento, Niterói

Artistas da região se apresentam em um show que promete ser incrível no próximo domingo (29), no Campo de São Bento, em Niterói. O evento celebra o encerramento da 'Ocupação MANA', um projeto que conecta e apoia artistas da música fluminense há dois anos, por meio de residências que promovem o protagonismo feminino em cena e por trás dos palcos. A programação tem início às 10h, com oficinas musicais e vai até às 17h.

O projeto “Mulheres Artistas de Niterói Apresentam”, o MANA, por meio do edital Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC) – estreou no dia 15 de janeiro, com uma programação de shows e oficinas gratuitas no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento em Niterói, por três domingos consecutivos, das 10h às 17h.

Artistas participantes | Foto: Divulgação/Maria Clara Miranda

Foram três semanas de encontro onde as artistas de Niterói e região Aika Cortez, Aline Peixoto, Belliza Luar, Bruna Mattos, Carol Mariano, Carol Mathias, Chelle, Ella Fernandes, Érica Alves, Lorena Gomes, Tacy e o grupo Baque Mulher realizaram oficinas e rodas de conversa sobre criatividade, musicalidade, composição e o protagonismo feminino na cena musical, sempre com muita música.

Para o próximo domingo e último da série de encontros, serão realizados três shows, das artistas Belliza Luar, Chelle e Ella Fernandes. Com tudo sendo criado e conduzido por mulheres, as artistas vão poder trazer suas trajetórias e gêneros diferentes para o encontro, em um exercício de empoderamento pautado pelo feminismo na música e nas artes.

Chelle é artista gonçalense e teve sua carreira impulsionada pelo projeto. A apresentação no Ocupação MANA será seu primeiro show do ano.

“Pra mim, o Mana foi uma revolução. Um processo de autoconhecimento do meu eu artístico enquanto criadora e compositora. Quando participei do projeto eu não tinha música lançada, não tinha empresário, selo ou gravadora. Mas já tinha mais de 10 anos de estrada como cantora. Então, poder retornar para cantar no Ocupação significa poder compartilhar a minha transformação com outras pessoas”, conta.

Flávia Salles, produtora cultural há mais de 10 anos, sócia da produtora Rebuliço e responsável por pensar o projeto diz que as duas edições da residência musical do MANA aconteceram durante a pandemia e que, portanto, o Ocupação MANA tem como objetivo aproximar as mulheres musicistas de Niterói e região com a própria cidade; e ocupar esses espaços, pois muitas vezes as artistas não conseguem tocar na própria cidade, por falta de oportunidades.

“As discussões abordadas no projeto e nas conversas que estamos tendo com público e artistas deixou clara a carência de espaços para novos artistas na cidade e a desconexão do público com os artistas de Niterói. Isso só nos deu mais força para continuar nosso movimento, fortalecendo o trabalho dessas profissionais dentro da cidade”, comenta.

O projeto MANA mapeou as artistas niteroienses em um banco de dados e já lançou dois EPs, disponíveis no Instagram @manamusica_. Já o Projeto Ocupação MANA finaliza neste domingo totalmente gratuito e com classificação livre.

O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno fica no Campo de São Bento, localizado à Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n, Icaraí, Niterói.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca