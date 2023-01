Ingressos para show do RBD esgotam em 1 hora e fãs se revoltam

Com três shows marcados para o Brasil, a venda dos ingressos para assistir o RBD ao vivo esgotou em um dia.

A situação revoltou os fãs, que tentaram, sem sucesso, realizar a compra na manhã desta sexta (27).

Todos os setores das duas primeiras apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro ficaram indisponíveis no site.

A Eventim, responsável pela venda, informou que mais ingressos estarão disponíveis nas bilheterias físicas de ambas as cidades a partir do meio-dia.

Os shows vão ocorrer nos dias 17 de novembro (sexta-feira), em São Paulo, no Allianz Parque, e 18 de novembro (sábado), também na capital paulista e no mesmo local. Já em 19 de novembro (domingo), ocorre no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão).