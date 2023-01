Prefeitura de Maricá lança Circuito Sol & Samba

O objetivo do circuito é unir as festividades, mostrar os eventos da cidade e fortalecer o segmento cultural do município - Foto: Marcos Fabrício

O objetivo do circuito é unir as festividades, mostrar os eventos da cidade e fortalecer o segmento cultural do município - Foto: Marcos Fabrício

A Prefeitura de Maricá lançou na quarta-feira (25) o Circuito Sol & Samba que acontecerá entre os dias 04 e 12 de fevereiro, reunindo diversas atividades culturais e esportivas, além de gastronomia e promoção dos pontos turísticos da cidade.

A iniciativa, lançada na Casa do Plano Maricá 2030, no Parque Eldorado, envolve a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e as Secretarias de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer; Terceira Idade, Promoções e Projetos Especiais, Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, Agricultura, Pecuária e Pesca, além da Coordenadoria de Pesca.

“Esse evento representa a conquista de uma cidade que acredita na economia criativa, na economia circular e nos potenciais que temos para oferecer. Esse circuito é um conjunto de atividades que apresenta a cidade com tudo que ela tem de turismo, sustentabilidade e, fundamentalmente, por ser uma cidade acolhedora, com políticas públicas inclusivas e que expressa, através desse circuito, que queremos construir um novo caminho, da economia verde e circular e do turismo sustentável”, disse o diretor de Economia Criativa e Sustentabilidade da Codemar, Paulo Neto.

O objetivo do circuito é unir as festividades, mostrar os eventos da cidade e fortalecer o segmento cultural do município. Segundo o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre, o lançamento do circuito é para promover cada vez mais Maricá dentro de uma lógica de organização do calendário da cidade.

“A ideia nasce dentro do projeto do calendário da cidade e, também, de organizar a promoção no período de verão aqui em Maricá. Logo, reunimos todas as atividades em uma única agenda, com datas e locais definidos para melhor atender o público, sendo assim, estruturamos todo a programação da cidade dentro dos próximos meses. Tudo isso foi muito bem pensado, como o Pedacinho do Céu que agora irá acontecer na Orla de Araçatiba para melhor atender o público”, explica José Alexandre.

Além de apresentar o melhor da culinária local dos restaurantes e bares da cidade, o evento também contará com uma agenda de shows de músicas – com participação de artistas exclusivamente da região e convidados, esportes e feira de agricultura familiar.

Para o secretário de Cultura de Maricá, Sady Bianchin, o circuito irá valorizar ainda mais a cultura, que é um instrumento de transformação social, que move a economia criativa.

“Unimos o Maricá Musical de Verão, um projeto que tem como finalidade valorizar a qualidade e dar dimensão aos talentos da música local, em sintonia com grandes nomes da música popular brasileira, ao Circuito Sol & Samba. Com isso, conseguiremos fomentar toda essa cadeia produtiva da cultura, gastronomia e família, atraindo turistas, gerando renda e movimentando a economia de Maricá”, afirmou Sady.

O Circuito Sol & Samba vai iniciar as festividades com o espaço gourmet, seguindo da feira de Agricultura Familiar, concurso do Rei e Rainha, Pedacinho do Céu, Sesc Verão, baile de carnaval da Terceira Idade e muito mais. Para o cantor e compositor Ronaldo Valentim o circuito irá abrilhantar ainda mais o município. “Gratificante estar participando desse lançamento para o verão e saber que teremos arte, cultura, gastronomia e muita música em diferentes pontos da cidade. Um evento que irá abrilhantar ainda mais a nossa Maricá”, comentou Valentim.

Programação

09/02 a 13/03 – Espaço Gourmet Sol & Samba na Orla de Araçatiba

10/02 a 13/03 – Espaço Gourmet Sol & Samba na Orla do Parque Nanci

04/02 – Feira de Agricultura Familiar na Praça de Araçatiba

04/02 – Concurso Escolha Rei e Rainha na Orla de Araçatiba

10/02 a 12/02 – Pedacinho do Céu na Orla de Araçatiba

11/02 a 12/02 – Sesc Verão no Parque Nanci

15/02 – Baile de Carnaval da Melhor Idade no Centro

16/02 – Festival Cultura de Direitos no Parque Linear do Flamengo

17/02 a 22/02 – Maricarnaval

04/03 – Maricá Kaiaque Extreme na Rua 83, em Itaipuaçu

03/03 a 05/03 – Maricá Musical edição de Verão na Orla de Araçatiba