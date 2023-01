Pátio Alcântara promove atividades gratuitas neste fim de semana

Para fechar o mês das férias escolares com chave de ouro, o Pátio Alcântara vai promover uma programação especial e gratuita para a criançada. Nos dias 27 e 28 de janeiro, os pequenos vão poder participar de diversas atividades divertidas e brincar no circuito de brinquedos infláveis. Todas as atividades são gratuitas.

Nesta sexta-feira, 27 de janeiro, a partir das 16h, os pequenos vão poder brincar e se divertir nos brinquedos infláveis temáticos e camas elásticas que serão instaladas na varanda no mall.

No sábado, 28 de janeiro, às 14h, a criançada vai se divertir na recreação da Tia Suh, com pintura facial, bola mania e diversas brincadeiras. Às 16h, os participantes vão poder brincar novamente no super circuito de brinquedos infláveis com camas elásticas.

Colônia de férias do Pátio Alcântara

Data: 27 e 28 de janeiro – sexta-feira e sábado

Horário: das 14h às 21h

Local: Praça de alimentação / varanda do Pátio Alcântara