Seu Jorge recebe autorização para registrar filho como ‘Samba’

O menino nasceu no domingo (22) - Foto: Divulgação

O cantor e ator Seu Jorge foi autorizado a registrar seu quarto filho com o nome “Samba”, após recusa inicial do cartório.

Segundo a Arpen SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo), Seu Jorge apresentou uma justificativa para a escolha do nome que favoreceu o convencimento dos registradores.

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, explicou a registradora Kátia Possar.

A companheira de Seu Jorge, a terapeuta Karina Barbieri, deu a luz ao bebê no domingo (22). O menino nasceu na maternidade São Luiz Star, na Zona Sul da capital paulista. Pela lei, os pais têm 15 dias para registrar a criança.