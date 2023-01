Felicidade!: Lívia Crelier lança canção inédita que remete a um mundo melhor (confira link)

O ano de 2023 começa com grandes novidades para a cantora Lívia Crelier. Com apenas 13 anos e já acostumada aos palcos desde criança, ela chega com tudo ao mercado virtual como artista solo, em seu primeiro lançamento. A partir desta sexta-feira (27) os amantes da boa MPB terão a oportunidade de ouvir a inconfundível voz da artista nas plataformas digitais, como intérprete da canção 'Dá Pra Ser Feliz'; Lançada em um projeto conjunto com a gravadora Propulse Record, ela mostra porque já começa a despontar no mundo artístico, com interpretações marcantes e recheadas de emoção e improviso.

A música, de autoria de Gouveia, Sérginho Soares e Joaca, todos artistas do Ro de Janeiro, foi gravada no mês de agosto de 2022, e guardada estrategicamente para ser lançada em 2023, por ter mensagem em prol da felicidade e de um mundo melhor, num tempo e que a pandemia provocada pelo cornavírus já estivesse controlada, como aconteceu. Com produção conjunta entre os autores e gravadas no Estúdio LK, no Rio de Janeiro, com participação do Renato Pipoca (baixo), Luciano King (bateria), e Serginho Soares (violões), a música, com 'levadas' bem brasileiras, como o Afoxé e o Baião, remete ao estímulo para que as pessoas façam reflexões e busquem a felicidade, através da união do amor ao próximo e de um mundo melhor.



Acesse o link do pré-save https://bfan.link/da-pra-ser-feliz para conhecer detalhes do lançamento de 'Dá Pra Ser Feliz', nas principais plataformas digitais brasieiras.

Perfil - De família de músicos e nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, Lívia começou a ter contatos com o mundo artístico desde pequena, aprendendo a desenvolver seu bom gosto musical, indo com os país a shows der MPB de artistas de renome nascidos ou radicados na cidade, como Marcos Sabino, Arthur Maia e Tunai. Começou a estudar canto muito cedo e hoje, já pode ser vista em shows no circuito de entretenimento da região, juntamente com o percursionista André Crelier, seu pai e grande incentivador.

Cantora é uma das atrações de live-show que será apresentada no mês de fevereiro próximo | Foto: Divulgação

Sabedora de que terá um longo caminho a trilhar, Lívia tem planos para se aprimorar cada vez mais como cantora e amadurecer através da pesquisa musical e artistas e de todas as tendências da MPB. A música 'Dá Pra Ser Feliz', além de ganhar as plataformas digitais nesa sexta-feira, também terá clipe lançado em fevereiro.

Conheça a artista através de seus canais Livia_Crelier no Instagram e no Youtube.

Live-show - A canção também está na abertura do show virtual 'Sambas de Paz e do Amor', gravado ao vivo em fevereiro de 2022, com artistas do eixo Niterói-SG, no Centro Cultural Casarão, com músicas inéditas de Sérginho Soares e Gouveia, que terá lançamento no próximo dia 10 de fevereiro. O show foi um dos quase oito mil projetos contemplados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do RJ, dentro do edital 'Cultura Nas Redes 2'.