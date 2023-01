Vida de Nara Leão é contada em musical no Teatro Popular de Niterói

O Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe o espetáculo “Nara - A menina disse coisas”, neste domingo, dia 29 de janeiro, às 19h. Em apresentação única, a peça abordará momentos marcantes da vida da artista, entremeando-os com mais de 15 canções, todas significativas do seu repertório.

O musical “Nara – A menina disse coisas” é escrito pelo jornalista Hugo Sukman em parceria com o diretor e ator Marcos França, dupla do elogiado “Deixa a dor por minha conta”, sobre Sidney Miller. A personagem será vivida por Aline Carrocino, também produtora da montagem, idealizada pelo jornalista Christovam de Chevalier. Aline divide a cena com França, que personifica os papéis masculinos, e mais cinco músicos. A montagem é uma direção artística feita por Priscila Vidca, e musical de Guilherme Borges.

Entre as passagens, serão encenadas sua emancipação aos 16 anos, seu encontro com Ronaldo Bôscoli, com quem romperia relações em seguida (e, consequentemente, com a bossa nova), a descoberta do aneurisma, sua aproximação do samba de morro, das canções de protesto, da Tropicália e o exílio na França, de onde volta apaziguada com a bossa nova e com outros clássicos do cancioneiro brasileiro.

O espetáculo remete a uma mulher que esteve sempre à frente, rompendo com padrões e vivendo de acordo com o que julgava correto. O musical resgata canções e composições; mas antes, valoriza e faz viver a música brasileira e a história.

Nara tinha o hábito de anotar alguns de seus sonhos num caderno. E parte desses registros também foi usada pelos autores, que os costuram a declarações da artista, muitas delas à grande imprensa, além de outras fontes como o poema escrito por Carlos Drummond de Andrade para a cantora – e do qual os autores tiraram o título para o musical.

Aline Carrocino

É atriz, cantora, bailarina e produtora, tendo atuado em importantes musicais, tanto para o público adulto quanto para o infantil. Dentre as produções em que atuou estão “Noel, feitiço da Vila”, “Muita mulher para pouco musical”, “Novelas, o musical”, “Todo vagabundo tem seu dia de glória”, “Luiz e Nazinha” e “Bituca para crianças”, que apresenta aos pequenos as obras de Luiz Gonzaga e Milton Nascimento, respectivamente. Ganhou o prêmio de Melhor Atriz do Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude.

Marcos França

É ator, diretor e dramaturgo. É um dos criadores do Núcleo Informal de Teatro, dedicado à pesquisa de nomes da música brasileira e, com o qual, desenvolveu os musicais “Antonio Maria – Noite é uma criança” (2004), “Ai, que saudades do Lago” (2006) e “Aquarela do Ary” (2007/2008). Criou e atuou nos projetos “Na rotina dos bares” (2012), com direção de Ana Paula Abreu, e “Chabadabada” (2015), com texto de Xico Sá, músicas de Wando e a direção de Thelmo Fernandes.

Serviço

Evento: NARA – A menina disse coisas

Data: Domingo, 29 de janeiro de 2023

Horário: 19h

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói (atrás do Terminal)

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Entrada: Sympla e Bilheteria do Teatro *Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria física de 13h às 18h, de quarta a sexta. Nos dias do espetáculo 3 horas antes.

Link: Nara, a menina disse coisas - O Musical - Sympla Bileto - Compre seu ingresso online

Ingresso: R$20 (inteira) | R$10 (meia-entrada)