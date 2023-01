MAM apresenta a exposição "O Carnaval que ninguém vê ", no Rio

A mostra conta com 50 painéis de grande porte sobre o Carnaval - Foto: Divulgação

A mostra conta com 50 painéis de grande porte sobre o Carnaval - Foto: Divulgação

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM) apresenta a exposição "O Carnaval que ninguém vê: O Encanto da Arte Fotográfica na Marquês de Sapucaí" , entre os dias 26 a 29 de janeiro , das 10h às 19h. Além da exposição fotográfica, o evento vai apresentar diversas palestras sobre o Carnaval.

A mostra conta com 50 painéis sobre Carnaval na Sapucaí, idealizado pelo fotógrafo italiano Riccardo Giovanni, que revelam técnicas monocromáticas com as cores das escolas de samba.

Segundo o artista, a obra foi produzida durante 8 anos e mostra personagens anônimos e famosos como Claudia Raia e Paola Oliveira.

Confira a programação

Quinta-feira (26), às 18h - Abertura da Exposição com Coquetel

Sexta-feira (27), às 19h30 – Palestra Carnaval Negócio - Cases de Sucesso

Palestrantes: Marcel Grillo Balassiano - Subsecretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Rio e Diretores da Agência Pronto RJ - Fabiana Amorim e Bruno Tenório

Sábado (28), às 10h30 - Carnaval - Política e Religiosidade

Palestrantes: Carnavalesco Leonardo Bora e o Jornalista e comentarista de carnaval da TV Globo Leonardo Bruno

Sábado (28), às 14h - História Social do Carnaval

Escolas de Samba e Urbanização Carioca

Palestrante: Felipe Pereira (UERJ)

Local: Museu de Arte Moderna (MAM) - Av. Infante Dom Henrique, 85