Prefeitura reúne representantes de blocos de carnaval de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, realizou na terça-feira (24/01) a terceira reunião com representantes dos blocos de carnaval da cidade na pousada Encontro das Águas, em Ponta Negra. O encontro tratou sobre o Maricarnaval 2023, definiu os circuitos que serão realizados em diversos bairros, além de ter tirado dúvidas dos participantes.

"Realizamos três reuniões com os blocos carnavalesco da cidade nos dias 19, 23 e 24 de janeiro. Estamos na reta final da formalização e planejamento, tirando dúvidas e fazendo os ajustes finais para o tão esperado Maricarnaval 2023", comentou o secretário de Turismo, Robson Dutra.

O Maricarnaval acontecerá entre os dias 17 e 22 de fevereiro e reunirá 84 blocos cadastrados na cidade. Durante os encontros, os assuntos abordados foram sobre a entrega final da documentação exigida, responsabilidade da legalização de cada representante, horários e abastecimentos das barracas.

Representante do bloco "Nesse que vou", Jair Rodrigues, 66 anos, ficou muito feliz com a volta do Maricarnaval e satisfeito com o resultado do encontro.

"Essas reuniões são essenciais para que o carnaval seja um evento organizado e divertido para todos. Esse ano escolhemos o enredo "A alegria do povo voltou", que vai mostrar e destacar a importância do carnaval no Brasil, uma das maiores festas populares do nosso país. Esse ano voltamos a sorrir, estamos vacinados e alegres para realizar mais um bloco!", disse ele que é morador de Bambuí.