Sesc Verão RJ 2023 leva programação com esporte, cultura e lazer a Niterói e Maricá

O Projeto Sesc Verão RJ 2023 chega a Niterói (Praia de São Francisco e Praça do Rádio Amador) e Maricá (Parque Nanci) com uma extensa agenda de atividades gratuitas voltadas para toda a família. Em Niterói, as ações acontecem entre os dias 28 de janeiro e 05 de fevereiro, e em Maricá, nos dias 11 e 12 de fevereiro. Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento promove programação gratuita e acessível, que inclui shows de grandes artistas, intervenções culturais e torneios de diferentes modalidades esportivas e culturais.

Em 2023, as atividades presenciais voltam em sua totalidade aos mais de 20 municípios fluminenses contemplados com o projeto. Além de atividades nas unidades Sesc, há ações também nas arenas montadas em praias, praças e parques. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio, a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano.

“O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas, estimula o turismo, fomenta a economia local e proporciona a todos nós, cidadãos fluminenses, alegria, bem-estar, cultura e muito lazer. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, comemora o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Para André Felipe Gagliano, coordenador de Eventos de Niterói, “o projeto tem tudo a ver com a nossa cidade, que tem tradição nas áreas da Música, Cultura e do Esporte. Estamos muito felizes com a parceria com o Sindilojas, que viabilizou a vinda do Sesc Verão para Niterói e confiantes de que o evento também será um sucesso por aqui, repetindo o que vem fazendo em diversas cidades fluminenses!”, comemora.

“Com uma série de atrações gratuitas, o Sesc Verão 2023, em parceria com o Sindilojas Niterói, promete agitar a orla de São Francisco, com atividades esportivas, culturais e de lazer para toda a família. Teremos, por exemplo, o beach soccer, modalidade esportiva que já se integrou à paisagem da cidade. Também estão programados shows para alegrar as pessoas e fechar cada dia de atividades em alto astral. O Sesc Verão 2023 tem tudo para atrair grande público, inclusive de fora da cidade, consolidando a vocação de Niterói para o turismo. Além disso, o evento deve movimentar o comércio, principalmente de bares e restaurantes, contribuindo para o desenvolvimento de nossa economia e sociedade”, finaliza Charbel Tauil, presidente do Sindilojas Niterói.

Programação do primeiro fim de semana em Niterói:

Programação Esportiva (Praia de São Francisco)

28/01 - Diogo Silva (Taekwondo) / e Diego San (Karatê) - 15h

29/01 - Time Sesc Flamengo Vôlei feminino - 11h

Livre | GRÁTIS

Atividades de Lazer, Saúde e Educação (Praia de São Francisco)

28 e 29/01, 04 e 05/02 - das 9h às 17h

. Dia 29/01, das 9h às 11h - Oficina Upcycling de Camisetas com Amarrações: Técnicas básicas de transformação de camisetas apenas com tipos diferentes de cortes e amarrações. O participante deverá levar sua camiseta de casa para transformar na oficina (Atividade do Senac RJ)

Livre | GRÁTIS

Shows Musicais (Praça do Rádio Amador)

28/01 - Geraldo Azevedo - 21h

29/01 - Frejat - 21h

Livre | GRÁTIS