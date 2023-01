Giovanna Ewbank se emociona ao falar sobre síndrome do filho

Giovanna diz se sentir culpada porque, no início, achava que o comportamento do filho era "frescura" - Foto: Divulgação

Giovanna Ewbank abriu o jogo sobre a síndrome de hipersensibilidade de seu filho no novo episódio do seu podcast "Quem Pode, Pod", que apresenta com Fernanda Paes Leme. As atrizes conversaram com o convidado, o apresentador Manoel Soares, quando o assunto surgiu.

A atriz diz que acha importante falar sobre o assunto para trazer mais conhecimento e estimular os pais a prestarem atenção no comportamento dos filhos. Giovanna conta que, durante a pandemia, começou a perceber um comportamento um pouco "aéreo" vindo de Bless, seu filho de 8 anos. A criança passou a fazer queixas de cheiros na casa e sentir incômodo ao tocar em superfícies.

“Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo ou algo do tipo. Comecei a procurar médicos para entender o que era, [...] até que encontrei uma médica em São Paulo que o diagnosticou com uma síndrome sensorial. Ele ouve mais do que nós todos, ele sente mais tato que nós todos, sente mais cheiro que todos”, explicou.

Giovanna diz se sentir culpada porque, no início, achava que o comportamento do filho era "frescura".

Quando vi o diagnóstico, foi uma culpa absurda! A gente teve que entender, observar, se adaptar”, detalhou.