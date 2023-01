“Pinóquio - Um Sonho de Circo” leva diversão para os pequenos em Niterói

A história do boneco de madeira mais famoso do mundo chega aos palcos de Niterói neste sábado, dia 28 de janeiro, às 15h. O espetáculo “Pinóquio - Um Sonho de Circo”, vai ser apresentado no bairro São Domingos, e promete levar diversão para crianças e adultos

Com canções inéditas e interação com o público, o elenco da Cia A’dovalle encenará o clássico Pinóquio, boneco de madeira esculpido por Geppetto e que sonha em ser um menino de verdade. Nesta nova aventura, Pinóquio, a Fada Azul, o Grilo Falante, e outros personagens precisam criar um plano para salvar o grande Circo dos Sonhos das garras do Senhor João Honesto, que pretende comprar o circo que está falido.

Com autoria de Luan Verdim e direção de Dharck Tavares, o musical chega a Niterói após apresentações no Teatro dos 4 e no Teatro Fashion Mall.

Serviço:

Evento: Pinóquio - Um Sonho de Circo

Data: Sábado, 28 de janeiro de 2023

Hora: 15 horas

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói

Ingressos: R$50 (inteira) | R$25 (meia)

Adquira os ingressos no Sympla: Pinóquio - Um Sonho de Circo - Sympla Bileto - Compre seu ingresso online

Classificação Indicativa: livre