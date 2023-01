Academia divulga indicados aos Oscar 2023; Brasil fica de fora da lista novamente

Foram anunciadas na manhã desta terça-feira (24/01) os indicados ao Oscar 2023. Por mais um ano, o Brasil ficou de fora da premiação; nenhuma das produções ou co-produções nacionais que tentaram uma vaga na lista de nomeados foi indicada.

A esperança dos brasileiros era a indicação de Sideral, curta-metragem do Rio Grande do Norte dirigido por Carlos Segundo. O projeto chegou a passar pelas seleções inicais para a premiação e interava a pré-lista de possíveis nomeações para Melhor Curta Metragem em Live Action. Apesar disso, acabou não sendo escolhido pelos votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Além de Sideral, o país também tinha uma chance de sair representado no prêmio com O Território, documentário dirigido pelo estadunidense Alex Pritz e realizado em coprodução entre Brasil, Estados Unidos e Dinamarca. O filme também chegou a integrar a pré-lista de indicações para Melhor Documentário, mas não conseguiu votos o bastante para ser indicado.

O Brasil já estava oficialmente de fora da disputa de Melhor Filme Internacional desde o mês passado, quando Marte Um, longa de Gabriel Martins escolhido para representar o país na categoria não passou pela pré-seleção. Na lista final, divulgada hoje (23/01), o único país sul-americano indicado foi a Argentina, que concorre ao prêmio com Argentina, 1985, de Santiago Mitre.

A lista geral de indicados é liderada por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, que foi indicado em 1 categoria, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Em seguida, vêm Os Banshees de Inisherin e o alemão Nada de Novo no Front, ambos com 9 indicações. Confira a lista completa de nomeados:

- Melhor Filme

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água



Os Banshees de Inisherin



Elvis



Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo



Os Fabelmans



Tár



Top Gun: Maverick



Triângulo da Tristeza



Entre Mulheres



- Melhor Direção

Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo



Steven Spielberg, por Os Fabelmans



Todd Field, por Tár



Ruben Östlund, por Triângulo da Tristeza



- Melhor Ator

Austin Butler, por Elvis



Colin Farrell, por Os Banshees de Inisherin



Brendan Fraser, por A Baleia



Paul Mescal, por Aftersun



Bill Nighy, por Living



- Melhor Atriz

Cate Blanchett, por Tár



Ana de Armas, por Blonde



Andrea Riseborough, por To Leslie



Michelle Williams, por Os Fabelmans



Michelle Yeoh, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo



- Melhor Ator Coadjuvante

Brian Tyree Henry, por Passagem



Judd Hirsch, por Os Fabelmans

Brendan Gleeson, por Os Banshees de Inishering



Berry Keoghan, por Os Banshees de Inisherin

Ke Huy Quan, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

- Melhor Atriz Coadjuvante

Angela Bassett, por Pantera Negra - Wakanda Para Sempre

Hong Chau, por A Baleia



Kerry Condon, por Os Banshees of Inisherin

Stephanie Hsu, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo



- Melhor Roteiro Original

Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Steven Spielberg & Tony Kushner, por Os Fabelmans

Todd Field, por Tár

Ruben Östlund, por Triângulo da Tristeza

- Melhor Roteiro Adaptado



Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell, por Nada de Novo no Front

Rian Johnson, por Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Kazuo Ishiguro, por Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, por Top Gun: Maverick

Sarah Polley, por Entre Mulheres

- Melhor Filme Internacional

Nada de Novo no Front, da Alemanha

Argentina, 1985, da Argentina

Close, da Bélgica

EO, da Polônia

An Cailín Ciúin, da Irlanda

- Melhor Animação

Pinóquio por Guillermo Del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Gato de Botas 2: O Último Pedido

A Fera do Mar

Red - Crescer é uma Fera

- Melhor Documentário

All That Breathes

All The Beauty and the Bloodshed

Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft

A House Made of Splinters

Navalny

- Melhor Fotografia

James Friend, por Nada de Novo no Front

Darius Khondji, por Bardo: Falsa Crônica de Algumas Verdades

Mandy Walker, por Elvis

Roger Deakins, por Império da Luz

Florian Hoffmeister, por Tár

- Melhor Canção Original

Diane Warren e Sofia Carson, por "Applause" (de Tell it Like a Woman)

Lady Gaga e Bloodpop, por "Hold My Hand" (de Top Gun: Maverick)

Rihanna, Tems, Ryan Coogler e Ludwig Goransson, por "Lift Me Up" (de Pantera Negra - Wakanda Para Sempre)

M.M. Keeravaani e Chandrabose, por "Naatu Naatu" (de RRR)

David Byrne, Ryan Lott e Mitski,, por "This is a Life" (de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo)

- Melhor Trilha Sonora

Volker Bertelmann, por Nada de Novo no Front

Justin Hurwitz, por Babilônia

Carter Burwell, por Os Banshees de Inisherin

Son Lux, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

John Williams, por Os Fabelmans

- Melhor Edição

Mikkel E.G. Nielsen, por Os Banshees de Inisherin

Matt Villa e Jonathan Redmond, por Elvis

Paul Rogers, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Monika Willi, por Tár

Eddie Hamilton, por Top Gun: Maverick

- Melhor Figurino

Mary Zophres, por Babilônia

Ruth E. Carter, por Pantera Negra - Wakanda Para Sempre

Catherine Martin, por Elvis

Shirley Kurata, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Jenny Beavan, por Sra. Harris Vai a Paris

- Melhor Design de Produção

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Babilônia

Elvis

Os Fabelmans

- Melhor Penteado e Maquiagem

Nada de Novo no Front

Batman

Pantera Negra - Wakanda Para Sempre

Elvis

A Baleia

- Melhor Som

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

- Melhores Efeitos Visuais

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Pantera Negra - Wakanda Para Sempre

Top Gun: Maverick

- Melhor Curta Metragem em Live Action

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Nattrikken

The Red Suitcase

- Melhor Curta Metragem Animado



O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

- Melhor Curta Metragem Documental

Como Cuidar de um Bebê Elefante

Haulout



How do You Measure a Year?

O Efeito Martha Mitchell



Stranger at the Gate

A 95ª edição do Academy Awards acontece no dia 12 de março, em cerimônia realizada na Califórnia, Estados Unidos e com apresentação de Jimmy Kimmel.