Feira de Tradições Nordestinas de São Gonçalo retoma atividades após recesso

Após algumas semanas fechado, o Centro de Tradições Nordestinas – Severo Embaixador Nordestino - voltou a funcionar na última sexta-feira (20/01). O espaço, que fica em Neves, São Gonçalo, ficou em recesso por conta das festas de fim de ano, segundo a Prefeitura.

Alguns dos moradores da região estranharam o fechamento do espaço e a interrupção de atividades no comércio local realizado no Centro. Apesar disso, a Secretaria de Turismo e Cultura esclareceu ao OSG que a pausa aconteceu "a pedido dos próprios comerciantes, que enviaram a solicitação para a suspensão temporária das atividades por ofício.".

O órgão disse ainda que o recesso costuma acontecer todos os anos no período de festas em dezembro. Neste fim de semana, o espaço votou a funcionar normalmente com uma agenda de shows de forró na sexta, no sábado e no domingo, além do retorno dos comerciantes.

De acordo com a Secretaria, os comerciantes tiverem suporte de estrutura e divulgação por parte da Prefeitura na retomada de atividades. Além disso, a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas também deve advertir, nos próximos dias, comerciantes que não abriram suas barracas, "já que o espaço foi cedido para ser devidamente utilizado, a fim de atender ao público", segundo nota da Prefeitura.

O Centro de Tradições Nordestinas – Severo Embaixador Nordestino abre novamente nesta sexta-feira (27/01), das 18h às 1h. Além das sextas, o espaço também fica aberto aos sábados, das 12h à 1h, e aos domingos, das 10h às 22h, semanalmente.