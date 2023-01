Espetáculo infantil no Teatro de São Gonçalo

O espetáculo infantil "Alice no País das Maravilhas" sobe ao palco do Teatro Municipal George Savalla Gomes no próximo domingo (29). A apresentação, que acontece às 19h30, promete encantar o público infantil, através do conto de Alice Kingsleigh.

A peça relata a história de Alice Kingsleigh, uma garota que visita um lugar mágico pela primeira vez, mas não possui lembranças sobre o local a não ser em seus sonhos. Agora adolescente, a jovem vê um coelho branco. Alice, o segue e acaba caindo em um buraco, indo parar em um mundo totalmente estranho: o País das Maravilhas. Nesse lugar, ela reencontra personagens que estavam guardados em sua memória através dos sonhos.

Os ingressos antecipados custam R$ 65 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada) e podem ser adquiridas pela plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/alice-no-pais-das-maravilhas-teatro-municipal-de-sao-goncalo/1807346.

Para proporcionar oportunidades culturais para o público gonçalense, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), nesta sexta-feira (27), às 17h, cinco pares de ingressos para o espetáculo "Alice no País das Maravilhas", às 19h30h.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Domingo (29), às 19h30, o espetáculo infantil "Alice no País das Maravilhas". Classificação livre.