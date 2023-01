Peças sobre ancestralidade para serem ‘maratonadas’ no fim de semana, no Rio

Duas peças teatrais sobre colonização/exploração voltam a cartaz, desta vez no Teatro Ruth de Souza (Parque das Ruínas), em Santa Teresa. Para o público infantojuvenil, o espetáculo “Karaíba” - com elenco indígena - é inspirado na obra literária do renomado autor indígena Daniel Munduruku, e propõe um exercício de imaginação sobre a vida nessas terras antes da invasão dos europeus.

No mesmo palco mais tarde, para os adultos, o espetáculo “Pretos Novos”, com texto de Vitor Feitosa - que também atua em cena - retrata a construção da imagem dos negros ao longo da história.



Confira estes programas da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, de 26/01 a 1º/02 e siga o Instagram @cultura_rio!

TEATRO

Teatro Ruth de Souza

Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Espetáculo “Karaíba”

Sáb e dom, às 16h. De 28/01 a 05/02. R$ 20. Livre.

A partir da profecia de Karaíba, um sábio itinerante, uma grande calamidade está próxima e irá abater a todos. Mesclando mitologia dos povos originários e aventura, espetáculo infantojuvenil é uma adaptação do livro "O Karaíba: Uma história pré-Brasil", do renomado autor indígena Daniel Munduruku, e propõe um exercício de imaginação sobre a vida nessas terras antes da invasão dos europeus. Munduruku é filósofo, historiador, psicólogo, doutor em Educação pela USP, pós-doutor em Linguística pela UFSCar, atual diretor-presidente do Instituto Casa dos Saberes Ancestrais (UKA) e autor de mais de 50 livros para crianças, jovens e educadores.

Espetáculo “Pretos Novos”

Sáb e dom, às 19h. De 28/01 a 05/02. R$ 20. 16 anos.

O espetáculo “Pretos Novos'' retrata a construção da imagem do Preto ao longo da história da sociedade, resgatando a memória das Realezas Pretas e o pertencimento racial. O projeto foi desenvolvido por Blue Oliveira, com texto de Vitor Feitosa e produção do Sarau Giramundo.

Teatro Municipal Ipanema

Rua Prudente de Morais, 824-A, Ipanema

Peça “Textos cruéis demais - Quando o amor te vira pelo avesso”

Sex e sáb, às 20h, e dom, às 19h. Até 26/02. R$ 80. 16 anos.

Texto e direção de Carlos Jardim, inspirado no livro "Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente", de Igor Pires, que vendeu meio milhão de exemplares. Edmundo Vitor e Felipe Barreto interpretam dois personagens numa história de amor focada na diversidade.

Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Rua Humaitá 163, Humaitá

Peça “A Ilha do Farol”

Qua, às 20h. De 1º a 15/02. R$ 40. Livre.

A performance parte de uma pesquisa cênica performativa cuja temática guia é a perda gradual dos movimentos causada pela Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), os impactos no cotidiano e os questionamentos proporcionados, tanto na condição de ser humano quanto no pensamento como artista/performer. João foi diagnosticado com esta rara doença neurodegenerativa em 2020.

Peça “Como posso não ser Montgomery Clift?”

Sex e sáb, às 20h, e dom, às 19h. Até 12/02. R$ 40. 16 anos.

Na trama, Clift abandona o cinema e retorna ao teatro, com o assédio da mídia e indústria cinematográfica. Ao montar “A Gaivota”, de Tchekov, enfrenta as sequelas do acidente de carro que desfigurou seu rosto, os conflitos com a sua homossexualidade, a conturbada vida familiar e as relações com os colegas de profissão. O espetáculo é dirigido por Fernando Philbert a partir da obra do espanhol Alberto Conejero López, com atuação de Gustavo Gasparini.

Sala Municipal Baden Powell

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360, Copacabana

Lançamento do álbum “Na pressão”, de Azul Limão

Sex (27/01), às 20h. R$ 60. Livre.

Peça “Fórum Gêneres”

Qua e qui (1º e 02/02), às 17h. Grátis. Livre.

O espetáculo debate como a persistência na utilização de um conceito de gênero com estrutura binária pode afetar avanços sociais e promover a intolerância e a violência na convivência cotidiana.

Peça “Chico Xavier em Pessoa”

Sáb e dom, às 19h. Até 12/02. R$ 90. Livre.

Renato Prieto, o mais bem-sucedido ator e produtor da dramaturgia kardecista no país, retorna aos palcos interpretando o homem que psicografou mensagens do Além. Texto de Rodrigo Fonseca e direção de Rogério Faria Jr.

CENTROS CULTURAIS

Centro da Música Carioca Artur da Távola

Rua Conde de Bonfim, 824, Tijuca

Show do Itiberê Zwarg Quarteto

Qui (26/01), às 19h. R$ 30. Livre.

Show de Horsth Feghali e Banda

Sex (27/01), às 19h. R$ 20. Livre.

Clássicos Domingos apresenta Duo Brave-Frate

Dom (29/01), às 11h. R$ 30. Livre.

Exposição de Arte Colagem “Instrumentos Musicais”

Qui a dom, das 10h às 16h. Grátis. Livre.

Exposição “Música Brasilis”

Qui a dom, das 10h às 16h. Grátis. Livre.

Parque das Ruínas

Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Exposição “Pró Mundo”

Qui a dom, das 9h às 16h. Até 18/02. Grátis. Livre

Exposição “Imagens de Dentro”

Qui a dom, das 9h às 16h. Até 17/02. Grátis. Livre

Exposição do “I Prêmio de Fotografia - Visões Cariocas”

Qui a dom, das 9 às 16h. Até 12/02. Grátis. Livre.

Exposição “Mátria”

Qui a dom, das 9 às 16h. Até 29/01. Grátis. 14 anos.

Centro de Artes Calouste Gulbenkian

Rua Benedito Hipólito, 125 - Praça XI / Centro

Exposição “Emotividade”

Seg a sáb, das 9 às 20h. Grátis. Livre.

Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica

Rua Luís de Camões 68, Praça Tiradentes, Centro - 2242-1012

Exposição “Programa Hélio Oiticica”

Seg a sex, das 10h às 18h. Grátis. Livre.

Centro Cultural Municipal Professora Dyla Sylvia de Sá

Rua Barão 1.180, Praça Seca

Encontro “Leros, leros e boleros”, para apresentações livre de idosos no canto e na dança

Todas as terças-feiras, das 14h às 17h. Grátis. Livre.

Memorial Municipal Getúlio Vargas

Praça Luís de Camões s/nº, Glória

Peça “A Fila Anda”

Qui (26/01), às 19h. R$ 30. 14 anos.

Encontro de encenações e leituras dramatizadas “Cara a Tapa - Residência de Teatro Autoral”

Dom, às 14h. Até 29/01. Grátis. Livre.

Exposição “Vestígios Calcográficos”

Qui a dom, das 10h às 17h. Até 05/02. Grátis. Livre.

Exposição “Por Um Fio”

Qui a dom, das 10h às 17h. Até 05/02. Grátis. Livre.

Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro

Rua José Higino 115, Tijuca

Performance “3 contra 2”

Qui a dom (26 a 29/01), às 13h. Grátis. 12 anos.