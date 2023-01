Key Alves e Gustavo e Marília e Fred Nicácio estão no primeiro paredão do 'BBB 23'

Após uma noite de ânimos aflorados na primeira formação de paredão do ‘Big Brother Brasil 23’, neste domingo (22), as duplas Key Alves e Gustavo e Marília e Fred Nicácio foram os escolhidos para a primeira eliminação desta edição.

As líderes Bruna Griphao e Larissa foram as responsáveis pela indicação de Key e Gustavo, que, por isso, não tiveram a chance de disputar a prova Bate-Volta. Já Marília e Fred foram escolhidos pela casa, com votos dos integrantes do quarto Deserto, que possuíam inclusive o Poder Curinga, voto com peso dois, da dupla Tina e Guimê.

Os “vidraceiros” Gabriel e Paula também foram temporariamente ao paredão, após terem sido puxados no Contra-Golpe por Marília e Fred. Mas a dupla conseguiu se safar após vencer a prova Bate-Volta.

Porém o paredão desta semana tem uma dinâmica diferente. A dupla mais votada pelo público deixa a casa e vai para o Quarto Secreto, na terça-feira (24). No mesmo dia, uma outra votação se inicia para decidir qual dos dois integrantes será eliminado do reality. Na quinta-feira (26), um deles deixa o BBB e o outro volta para o jogo com uma imunidade.