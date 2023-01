Teatro Municipal de São Gonçalo recebe espetáculo 'Alice no País das Maravilhas'

Alice no país das maravilhas - Foto: Divulgação

A Oficina de Teatro Gabriel Engel, tradicional curso de teatro da cidade de São Gonçalo apresenta no dia 29 de janeiro, próximo domingo, o espetáculo Alice no país das maravilhas, às 19h30, no Teatro Municipal de São Gonçalo.



O espetáculo tem adaptação e direção de Gabriel Engel e no elenco estão: Amanda Cleares, Amanda Lívia, Cadu Werly, Carol Faria, Daniel da Motta, Débora Pontes, Fárlei Carvalho, Franco, Guilherme Ribeiro, João Lopez, Kewen Coutinho, Laís Leal, Laryssa Veiga, Lívia Brum, MaDu Emmerick, Mateus Espíndula, Rapha Jobim, Rasec Rodrigues, Talles Nunes e Venceslau Silva.

A peça conta a história de Alice, que ainda garotinha, visitou um lugar mágico pela primeira vez e não tinha mais lembranças sobre o local a não ser em seus sonhos. Agora adolescente, a jovem vê um coelho branco. Alice o segue e cai em um buraco, indo parar em um mundo estranho: o País das Maravilhas. Lá, ela reencontra personagens que estavam guardados em sua memória através dos sonhos.



A classificação é livre e para garantir o ingresso basta entrar no link do sympla: https://www.sympla.com.br/evento/alice-no-pais-das-maravilhas-teatro-municipal-de-sao-goncalo/1807346.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo Instagram @oficinadeteatrogabrielengel ou no Whatsapp 21 97573-1161.