Prefeitura promove Colônia de Férias gratuita para as crianças em São Gonçalo

Com a ideia de proporcionar um dia repleto de atividades esportivas para a criançada que ainda curte o período de recesso escolar, a equipe do São Gonçalo em Movimento, projeto desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), vai realizar nesta semana, de segunda (23) a sexta-feira (27), uma colônia de férias. A atividade vai acontecer nos núcleos que atendem ao público infantil.

“Pensamos em proporcionar para os alunos uma semana repleta de atividades lúdicas que desenvolvem estratégias positivas para o desenvolvimento e habilidades de cada criança. Através dessas atividades, eles aprendem brincando”, disse Fábio Araújo, presidente da Faesg.

Durante a colônia, as crianças terão acesso a atividades lúdicas, o resgate de brincadeiras antigas como amarelinha, pique-pega, pular corda e queimado, além de competições e recreação. Os alunos também vão poder aproveitar um delicioso lanche.

O projeto São Gonçalo em Movimento atende a cerca de 3.600 gonçalenses, que participam das aulas diariamente. Entre as modalidades oferecidas estão balé, capoeira, dança, funcional, funcional kids, futebol, futsal, ginástica, handebol, jiu-jitsu, kickboxing, muay thai, natação, psicomotricidade, pilates, vôlei e zumba.

Para se inscrever nas atividades, basta procurar o professor responsável pela aula e se informar sobre os documentos necessários para a matrícula. As atividades com os dias e locais oferecidas pelo São Gonçalo em Movimento podem ser conferidas no site da Prefeitura através do link https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/agenda/

Confira a programação da colônia de féria em cada núcleo:

. Tribobó

Endereço: Rua Hermínio Antônio Silva

Segunda-feira (23), às 13h30

. Porto do Rosa

Endereço: Avenida Porto do Rosa

Segunda-feira (23), às 18h30

. Hidro v3

Endereço: Rua Alberto Gonçalves - Lagoinha - SG

Terça-feira (24), às 13h30

. Amendoeira

Endereço: Rua Emídio Dantas Barreto

Terça-feira (24), às 17h40

. Clube Embaixadores

Endereço: Rua Maria Fonseca, 60, Camarão

Quarta-feira (25), às 9h

. Fundação

Endereço: Rua Miguel Ângelo, Brasilândia

Quarta-feira (25), às 18h30

. Colégio Jovita

Endereço: Rua Coronel Francisco Lima, Gradim

Quinta-feira (26), às 9h

. Parada São Jorge

Endereço: General Daltro Filho

Quinta-feira (26), às 17h

. Mutuá

Entrada: Rua César de Andrade

Sexta-feira (27), às 9h