Caravana de Arte e Lazer leva diversão a crianças de Monjolos neste domingo (22)

As crianças do bairro Camarão foram contempladas com o projeto nesse sábado (21) - Foto: Divulgação/Renan Otto

A Caravana de Arte e Lazer segue levando diversão por toda a cidade. Neste sábado (21) o dia de brincadeiras chegou ao bairro Camarão. Muitas crianças tiveram acesso a uma manhã cheia de atividades recreativas, lanche e o momento mais esperado pelos pequenos, a apresentação dos personagens vivos.



O projeto, criado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), aconteceu na Rua Jaime Figueiredo, no bairro Camarão, conhecida como Rua da Caminhada, onde as crianças puderam participar de brincadeiras lúdicas, atividades artísticas, pintura na pele e dança, aproveitaram muito os brinquedos infláveis e pula-pula, além de ter acesso a distribuição de algodão doce, cachorro quente, pipoca e água.

“Eu já tinha levado minha filha em um outro bairro para aproveitar as brincadeiras. Quando ela viu que ia ter aqui pertinho de casa, ela me pediu para trazê-la também. As atividades são ótimas, as crianças curtem muito. Ela volta pra casa super feliz”, disse a vendedora Gabriela Lemos, de 32 anos.

A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Através das atividades, ao longo dos meses, dezenas de locais do município receberão as ações de lazer.

E a Caravana de Arte e Lazer segue levando muita animação neste domingo (22) Rua Itapemirim, s/n, em Monjolos, no ponto final do ônibus 23, das 9h às 13h.