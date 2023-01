Ivete Sangalo divulga detalhes de novo EP sobre o Carnaval

Uma verdadeira celebração do retorno oficial do Carnaval após o período pandêmico, a cantora Ivete Sangalo lança o EP "Chega Mais", um trabalho que, segundo ela, "é sobre o Carnaval para o Carnaval". Com cinco faixas autorais, o material foi lançado pela Universal Music nas principais plataformas digitais.



Na coletiva de imprensa, em São Paulo, ela deu detalhes de como foi a produção do EP.

“Chamei a minha equipe e, a princípio, todo mundo ficou de cabelo em pé, porque foi perto do início das férias, no dia 20 de dezembro", comentou.

Todas as faixas foram gravadas no início de janeiro, na Casa Pia, em Salvador. O EP vai ter ainda material audiovisual, após reunir mais de 600 pessoas, entre amigos e famosos, para a gravação.

No repertório estão “Cria Da Ivete”, “Só Love Na Cabeça”, “Rua da Saudade”, “Se saia” e “Batucada”, que trazem o pagodão, muito swing, groove e referências musicais ancestrais.

Durante a coletiva, ela chegou a dizer que seu desejo de voltar era tanto que queria mesmo "era cair na multidão, recriar o ‘mosh’ – movimento do rock n’ roll onde as pessoas dançam e simplesmente podem colidir umas com as outras" e comparou o axé com o rock n’ roll.

“O Rock se assemelha muito com o Axé no comportamento, pois aquela energia nas ruas de Salvador é intensa, como o Rock também é”, disse Ivete.

“É sobre contar as histórias e as sensações que eu tenho do Carnaval. Como eu enxergo a data do ponto de vista romântico, cultural, rítmico e emocional”, contou.

A cantora também pretende levar o repertório para outras cidades brasileiras, antes de iniciar a turnê comemorativa de 30 anos de carreira. “Quero fazer o Chega Mais em todos os cantos”, e disse que pensa também em também voltar a fazer shows internacionais.

The Masked Singer Brasil

A terceira temporada do The Masked Singer Brasil estreia no próximo domingo, dia 22. A apresentadora, Ivete Sangalo, aproveitou a coletiva para adiantar ao público que houve muitas modificações no programa.

Nesta edição, Sabrina Sato e Matheus Solano dividem a bancada com Taís Araújo e Eduardo Sterblitch. Além disso, Priscilla Alcântara vencedora da primeira edição do programa, retorna como apresentadora.

Outras novidades prometem trazer uma dinâmica ainda mais envolvente para quem assistir.

“Tá mais dramático. Nesta temporada, tem novidades como a aposta secreta e o público em casa poderá participar de um quiz para saber quem é o maior detetive do Brasil com prêmios", revelou.