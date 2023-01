RBD lança turnê internacional ‘Soy Rebelde 2023’, com show no Rio em Novembro

O fenômeno multigeracional RBD - um dos grupos mais relevantes e importantes da música e cultura pop contemporânea - embarcará em uma das turnês mais esperadas da história para celebrar um legado de 20 anos de música, produzida pela T6H Entertainment e Live Nation.

A tour passará por 26 cidades entre Estados Unidos, México e Brasil e incluirá shows em 10 estádios e 18 arenas, esperando um público total de 700 mil torcedores, que presenciarão um momento inesquecível e irrepetível na história da música.

No Brasil, os shows acontecerão em São Paulo, dia 17 de novembro (sexta-feira), no Allianz Parque; e no Rio de Janeiro, dia 19 de novembro (domingo), no Estádio Nilton Santos Engenhão.

Os ingressos para todas as datas estarão à venda no dia 27 de janeiro às 10h no Brasil.

Clientes BRBCard terão pré-venda exclusiva nos dias 24 e 25 de janeiro, começando no dia 24/01 às 10h online e às 12h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 27 de janeiro, nos mesmos canais e horários.

Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros por clientes BRBCard e 3x sem juros para os demais cartões, estarão disponíveis online (www.eventim.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).

Rio de Janeiro

Data: 19 de novembro (domingo)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio Nilton Santos

Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: a partir de R$ 195,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR OESTE - R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR LESTE - R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE - R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE - R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

PISTA | CADEIRA SUL - R$ 230,00 meia entrada e R$ 460,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia e R$ 850,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

24/01 (terça): Exclusivo para clientes BRBCard .Atendimento a partir do meio-dia. A fila será fechada às 17h. O atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos antes desse horário.

25 e 26/01 (quarta e quinta): Exclusivo para clientes BRBCard .Atendimento das 10h às 17h – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

27/01 (sexta): Atendimento a partir do meio-dia. A fila será fechada às 17h. O atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos antes desse horário.

Após essas datas, MEDIANTE A DISPONIBILIDADE, o funcionamento segue de terça a sábado das 10h às 17h

Não há funcionamento aos feriados e em dias de eventos de outras empresas.