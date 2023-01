Prefeitura de Maricá abre 90 vagas para oficinas de teatro

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, inicia na próxima segunda-feira (23/01) as inscrições para 90 vagas em oficinas de teatro para crianças, jovens e adultos. Os interessados em participar de um dos cursos disponíveis poderão se inscrever até o dia 17 de fevereiro, de forma presencial, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca, das 8h às 17h.

Para fazer a inscrição, será necessário levar cópia dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e preencher uma ficha local. Já os menores de idade somente poderão se inscrever acompanhados do responsável legal, que deverá levar a cópia do documento de identidade, CPF e assinar uma autorização de participação.

Serão abertas oportunidades para turmas de teatro para crianças (8 a 12 anos), adolescentes (13 a 15 anos), jovens e adultos (a partir de 16 anos) e terceira idade (acima dos 60 anos), com limite de 15 alunos em cada turma. As aulas começam no dia 27 de fevereiro e acontecem até o mês de julho. Abaixo, os dias, horários e informações sobre as turmas disponíveis.

Programação e turma:

Turma de teatro para crianças com Bruno Marçal e Angelah Dantas

Dia da aula: segunda-feira

Horário: 9h às 11h

Faixa etária: de 8 a 12 anos

Limite: 15 alunos

Aula: 27 de fevereiro até 8 de julho de 2023

Turma teatro para adolescentes com Bruno Marçal e Angelah Dantas

Dia da aula: segunda-feira

Horário: 14h às 16h

Faixa etária: de 13 a 15 anos

Limite: 15 alunos

Aula: 27 de fevereiro até 8 de julho de 2023

Turma de teatro de iniciação para jovens e adultos com Bruno Marçal e Angelah Dantas – módulo 1

Dia da aula: segunda-feira

Horário: 19h às 21h

Faixa etária: a partir de 16 anos

Limite: 15 alunos

Aula: 27 de fevereiro até 8 de julho de 2023

Turma de teatro para terceira idade com Bruno Marçal e Angelah Dantas

Dia da aula: quarta-feira

Horário: 9h às 11h

Faixa etária: acima de 60 anos

Limite: 15 alunos

Aula: 1º de março até 9 de julho de 2023

Turma de teatro para criança com Bruno Marçal e Angelah Dantas

Dia da aula: quarta-feira

Horário: 14h às 16h

Faixa etária: de 8 a 12 anos

Limite: 15 alunos

Aula: 1º de março até 9 de julho de 2023

Turma de teatro de aprimoramento para jovens e adultos com Bruno Marçal e Angelah Dantas – módulo 2

Dia da aula: quarta-feira

Horário: 19h às 21h

Faixa etária: a partir de 16 anos

Limite: 15 alunos

Aula: 1º de março até 9 de julho de 2023