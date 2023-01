Centro cultural em São Gonçalo recebe seminário sobre liberdade religiosa

Começa na próxima segunda-feira (23/01) o I Seminário de Liberdade Religiosa, Democracia e Educação em São Gonçalo. O evento, que acontece no Centro Cultural Joaquim Lavoura, traz debates e palestras sobre o tema para celebrar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é comemorado neste sábado (21/01).

De acordo com os organizadores, o objetivo do Seminário é "promover o conhecimento e a liberdade, gerando tolerância e respeito ao pluralismo existente em nosso país". O projeto é realizado pela Coordenadoria de Promoção e Igualdade Racial em parceria com o Conselho de Defesa e Direito do Negro e Promoção de Igualdade Racial e Étnica de São Gonçalo (Comirsg).

As organizadoras do evento Bianca Silva e Daniele Gonçalves explicam que o desejo é que, através das discussões propostas, casos de intolerância e desrespeito a religiões diferentes diminuam na região. Elas destacam que os credos de matriz africana, por exemplo, tem enfrentando manifestações notórias de intolerância.

"Hoje, nós infelizmente temos um número significativo dessa falta de respeito, dessa demonização desnecessária das religiões de matriz africana", comenta Daniele. Na última terça-feira (17/01), por exemplo, um grupo de fiéis de religião de matriz africana foi impedido de realizar uma de suas tradições religiosas na escadaria de uma paróquia católica em Maricá.

"A ideia é, a partir da educação, promover a consciência e o conhecimento, e, aí sim, tornar possível viver e se entender nesse país onde os costumes não são voltados para uma única comunidade", complementa Bianca.

O primeiro dia do evento, na segunda (23/01), deve contar com apresentações culturais, exibição de documentário, palestras e um coquetel de lançamento do livro "A Sala de Aula Não Cabe no Mundo: Compreendendo a Nagologia Educacional e suas Metodologias Singulares”, de Marcio D’Jagum.

Já na terça (24/01), O Seminário terá apresentações de dança cigana e capoeira, uma oficina de percussão, palestras com acadêmicos e estudiosos de diferentes religiões, além do lançamento de um artigo e uma revsita.

Em ambos os dias, o evento está programado para começar às 14h, com atividades previstas até às 18h. Para participar e receber um certificado com carga horária relativo ao evento, é preciso se inscrever através do formulário do Seminário. Para mais informações, é só entrar em contato pelo número (21) 98488-0774.

O Seminário acontece no Centro Cultural Joaquim Lavoura, localizado na avenida Presidente Kennedy, n° 721, no Centro.