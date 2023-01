Grátis: em turnê, Nando Reis se apresenta na Arena Cantareira, em Niterói

.No dia 28 de janeiro, Nando Reis se apresenta no evento ID:Rio - Foto: Divulgação/Carol Siqueira

Na turnê “Nando Hits”, o lendário cantor e compositor traz à tona a magia poética de sua obra musical perpassando por sua carreira de mais de 40 anos de estrada entre paralelos poéticos com parceiros e parceiras ao longo da vida. No dia 28 de janeiro, Nando Reis se apresenta no evento ID:Rio, que acontece na Arena Cantareira, em Niterói. O show tem início às 21h

Na banda, Eduardo Schuler da banda COLOMY substitui Pupillo Oliveira (ex-Nação Zumbi) na bateria e se junta com os outros infernais Walter Villaça (guitarras), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados).

O roteiro do show parte da ligação pessoal de Nando Reis com a intimidade de sua música ao longo dos tempos e inclui canções como Dois Rios, parceria com Samuel Rosa e Lô Borges, Onde Você Mora, composição com Marisa Monte, Na Estrada, parceria com Carlinhos Brown e Marisa Monte e Pra Dizer Adeus, clássico dos Titãs conhecido na voz de Paulo Miklos, mas que foi composta por Nando e Tony Bellotto. Não vão faltar também no setlist os maiores sucessos de Nando, como O Segundo Sol, Luz dos Olhos, Relicário e All Star.

A turnê “Nando Hits” traz como novidade a participação especial do filho de Nando, Sebastião Reis, que também integra a banda COLOMY. Em 2021, pai e filho lançaram um EP inédito de nome “Nando e Sebastião”, com arranjos e interpretações ímpares dadas pelos violões do filho às já conhecidas canções do pai.

Em paralelo a turnê, o compositor vem lançando uma série de singles, intitulado como “Série Nando Hits”. O primeiro lançamento foi o single N, em parceria com o duo Anavitória, e não parou mais: vieram Onde Você Mora, regravada com Melim, Um Tiro no Coração, com Pitty, Não Vou Me Adaptar, ao vivo com Arnaldo Antunes, Vou Te Encontrar, com Péricles, e Sim, com Jão, além de outras que ainda virão. Com isso, Nando lança uma nova luz sob canções do seu repertório que até então não tinham tido a oportunidade de serem trabalhadas com a devida importância – ou até mesmo nunca tinham sido gravadas por ele, mas por seus parceiros.

O conjunto de versões regravadas, somadas aos já conhecidos ‘hits’, inspiraram o repertório do show “Nando Hits” que vem percorrendo o Brasil.

Show Nando Hits

Local: ID:Rio | Arena Cantareira

Data: Dia 28 de janeiro | Sábado

Preços: Entrada Gratuita (Para o acesso aos shows, é obrigatória a doação de 1kg de alimento não-perecível, que será doado ao programa Niterói Solidária)