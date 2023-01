Conheça 11 roteiros turísticos elaborados pelo Sebrae no estado do Rio

As regiões de norte a sul do Estado do Rio serão contempladas com novos roteiros turísticos. O projeto Agentes de Roteiros Turísticos, idealizado pelo Sebrae Rio e desenvolvido em parceria com prefeituras, por meio de secretarias municipais, visa melhorar a competitividade e a sustentabilidade do setor. Ao todo, 11 roteiros foram identificados e elaborados pela equipe técnica e contemplam os municípios de Areal; Búzios; Campos; Cantagalo; Mangaratiba; Itatiaia (Penedo); Rio das Ostras; Rio de Janeiro (Paquetá e Zona Oeste); Teresópolis; e Vassouras.

“Esse trabalho possui dois eixos de atuação: roteiros e governança. O objetivo é fomentar o turismo local, através da construção de roteiro (produto) e fortalecimento de governança. O roteiro turístico é um elemento-chave para demonstrar o que o destino tem a oferecer, e com isso atrair um fluxo maior de visitantes. Por sua vez, a governança em turismo é fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento de um destino. A junção desses elementos gera como resultado a melhoria da competitividade e sustentabilidade dos destinos assim como a geração de negócios, trabalho e renda e melhoria do bem-estar da população local”, afirma a coordenadora de Turismo do Sebrae Rio, Marisa Freitas.

Conheça os destinos

Capital

Circuito Paquetá de Portos Abertos

O circuito leva o turista a conhecer a Ilha, passando por suas paisagens, e um patrimônio cultural imenso, além de atividades artísticas, de lazer e o pôr do sol iluminado. São cerca de 4 horas de passeio que pode realizado com guia local ou de forma independente.

A Ilha de Paquetá é o refúgio perfeito para quem deseja se surpreender com a natureza, história regional e diversão em meio a tradições locais.

Encantos do Oeste Carioca

Gastronomia e Cultura são pontos forte da Zona Oeste carioca e o roteiro está repleto de informação sobre locais que oferecem gastronomia afro, buffet de rodízio de comida de festa, restaurantes variados, além de bem-estar. O roteiro também contempla praias, esportes e passeios de barco.

Região Centro-Sul

Areal: Em Cantos de Areal – Turismo Rural

Organizado através das experiências ofertadas, o Circuito Em Cantos de Areal reserva um verdadeiro encantamento aos turistas nos atrativos locais, através de experiências rurais singulares e autênticas. Ao todo, o circuito possui 15 atrativos, entre eles cavalgadas, experiências rurais, jantares sob o luar, experimentação de vinhos em lugares inusitados, sunset rural, hospedagens rurais, trilhas e vivência de mestre queijeiro.

Região Norte

Campos: Circuito Caminhos da Fé

É um percurso que nasce da tradição religiosa da Festa de Santo Amaro, em Campos dos Goytacazes, e aproveita todo o histórico da região para um passeio que é ao mesmo tempo religioso e cultural. A festa de Santo Amaro em Campos dos Goytacazes é um dos festejos religiosos mais antigos do Brasil, com quase 300 anos de existência.

Região dos Lagos

Búzios: Raízes de Búzios

O roteiro convida a vivenciar experiências ligadas à diversificada cultura local, à saborosa culinária típica e ao artesanato produzido pelos povos tradicionais da cidade: os quilombolas e os pescadores. Ao resgatar as raízes de Búzios, o roteiro proporciona experiências únicas e surpreendentes, uma vez que envolvem não somente os atrativos naturais, mas também os culturais, que tecem e contam a história do município e de seus mais antigos povos.

Rio das Ostras: Roteiro Gastronômico Jazz e Blues

Nesse roteiro, diversos empreendedores promovem uma narrativa da cultura do Jazz & Blues em seus estabelecimentos, através da promoção da música, arte e culinária e, dessa forma, imprimem a imagem construída por Rio das Ostras.

A iniciativa visa que o turista percorra esses estabelecimentos e possa ter uma experiência da cultura do Jazz & Blues, de forma a estabelecer um roteiro gastronômico que traga pratos inovadores para atrair o público e que integre meios de hospedagens, empresas da área de alimentação e lazer, junto com os pontos turísticos da cidade.

Região da Costa Verde

Mangaratiba Surpreendente

Além das belezas naturais que Mangaratiba oferece, o roteiro traz atrações para variados tipos de turistas: ecológico, cultural, aventureiro, e o preocupado com o bem-estar.

Região do Médio-Paraíba

Colônia Finlandesa do Penedo

O roteiro oferece um passeio de, aproximadamente, 05 horas e apresenta uma série de atrativos históricos e culturais da Colonização Finlandesa em Penedo, que já possui 93 anos, dentre eles o Clube Finlândia e o Museu Finlandês, além do Casarão Penedo, Casa de Pedra e Praça Finlândia com marco de 50 anos da colonização.

Turismo Rural em Vassouras

O Roteiro de Turismo Rural em Vassouras proporciona uma viagem ao campo com muita história. Atrações como hotéis fazenda, cavalgadas, convívio com a vida no campo, com os animais, caminhadas pela mata, pesca e a rica gastronomia e visitas aos estabelecimentos produtores de cafés especiais que utilizam técnicas sustentáveis.

Região Serrana

Teresópolis, do campo à mesa!

Esta rota é um convite despretensioso para relaxar e experimentar a vida sem pressa. O objetivo é desvendar os encantos que guardam nossas montanhas, em experiências repletas de aromas, cultura e, principalmente, ar puro. O roteiro oferece day use em sítio, café rural, cavalgada, experiência agroecológica, degustação de pizza e encontro com artesãos.