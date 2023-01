Sesc: últimos dias de inscrições para o curso de qualificação em Produção Cultural

Últimos dias de inscrições para a 6ª edição do Curso de Qualificação Profissional em Produção Cultural, oferecido pelo Polo Educacional Sesc como estímulo a profissionalização de pessoas que já atuam informalmente na área. Interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 23 de janeiro pelo site www.poloeducacionalsesc.com.br. As aulas serão realizadas entre 4 de março e 18 de novembro no campus em Jacarepaguá, aos sábados, com total de 160 horas. Para esta edição são oferecidas 30 vagas.

“O curso sempre tem uma procura significativa, o que demonstra o grande potencial do mercado. No ano passado, foram 657 inscrições de várias localidades do município. A capacitação amplia as oportunidades para os produtores, com a conquista de novas parcerias em atividades e projetos culturais”, explica o coordenador de Cultura do Polo Educacional, Leonardo Minervini.

O curso tem como público-alvo agentes comunitários que atuam informalmente na área de produção cultural, principalmente em territórios periféricos. Entre os tópicos que compõem o plano de curso estão aulas sobre campo cultural; elaboração de projetos; planejamento estratégico; leis de incentivo à cultura; marketing cultural; mediação; acessibilidade; direito e noções de contabilidade. O processo seletivo é realizado em duas etapas: inscrição com análise de currículo e entrevistas para identificação das vivências culturais do candidato e seu alinhamento com o curso.



Informações e inscrições:

https://www.poloeducacionalsesc.com.br/