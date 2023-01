Nasce o Instituto Cultural Povo do Livro de Maricá; saiba mais

No dia 22 de janeiro (domingo), às 15h no CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados, acontecerá o lançamento oficial do Instituto Cultural Povo do Livro de Maricá. O CEU fica na Mumbuca, em Maricá.

Maricá, berço turístico de belezas inigualáveis, sempre foi tema de canções, versos e prosas, além de ser o porto seguro de muitos fazedores de cultura. De crescente população, a cidade conta com talentosos escritores e artistas em geral.

Assim, pelo amor aos livros e à literatura, o Povo do Livro nasceu na mente e no coração do escritor Manoel Lago, em 2013, em 2016 o coletivo nasceu oficialmente. Em 2019 foi produzida e lançada, a “Antologia Crônicas & Poesias de Maricá”. No fim do mesmo ano, os membros se uniram para participar da 5ª Festa Literária de Maricá. Evento que fortaleceu a união do Povo do Livro.

Com a pandemia, os muitos planos foram adiados, entretanto, o grupo produziu sua segunda Antologia. De lá para cá participaram de 5 edições da FLIM e ganharam novos membros. Em abril de 2021 Manoel Lago perdeu a luta contra a Covid.

Em 2022, parte do grupo original, em homenagem à memória deste grande escritor, e com o intuito de lutar por mais visibilidade e espaço para a produção literária da cidade criou, oficialmente, o Instituto Cultural Povo do Livro de Maricá. O Instituto conta com 17 escritores, moradores da cidade ou que sejam ligados a ela em relação a sua trajetória literária.

Nascido para congregar escritores, o coletivo carrega uma gama de projetos a serem implantados ao longo do ano de 2023, dentre os projetos podemos destacar a criação de premiações literárias, a interação entre escritores e escolas, saraus, participações em eventos na cidade, entre outros.