Evandro Mesquita & The Fabolous Tab fazem show em Niterói

Evandro Mesquita & The Fabolous Tab vão se apresentar na próxima sexta-feira (20) na Sala Nelson Pereira dos Santos, às 20h, em Niterói.

A banda faz um flashback das músicas dos anos 70, interpretando versões acústicas e com arranjos personalizados de vários artistas como: Pink Floyd, Bob Dylan, Rolling Stones, Bob Marley, The Who, Led Zeppelin, Hendrix, Ray Charles, JJ Cale, Otis Redding entre outros.

O show tem duração de 70 minutos. Os ingressos custam R$ 80 ( inteira) e R$ 40 ( meia) e estão disponíveis para a venda através do site Sympla: https://bileto.sympla.com.br

A sala fica localizada na Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói.