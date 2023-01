Blocos de carnaval vão às ruas no Rio de Janeiro neste domingo (15)

A uma semana da abertura oficial do pré-carnaval carioca, alguns blocos conhecidos decidiram aproveitar o sol deste domingo (15) para ensaiar nas ruas do Rio de Janeiro. Nem mesmo o forte calor da cidade impediu os foliões de darem uma linda festa.

A folia começou ainda cedo com o cortejo do Menor Bloco do Mundo, que encantou o dia de quem passava no Centro. Pela tarde, foi a vez do Balanço Zona Sul. O bloco animou o público enquanto passava no Flamengo.

As ruas Santo Cristo, região central da cidade, também foram prestigiadas com o som do Bloco CarnaLambe. O ensaio foi fechado, no NAU Cidades, mas disponibilizou ingresso gratuito. Entre as atrações, DJs e a apresentação do Bloco do Boleia.

A maior atração do dia, no entanto, ficou por conta do Tambores de Olokun, que passaram a tarde no Aterro do Flamengo. O bloco de maracatu é um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro no ritmo pernambucano.