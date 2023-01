Quadrinista gonçalense promove financiamento coletivo para reimpressão de HQ

Após o sucesso de quatro campanhas consecutivas, nas quais o público investiu mais de R$40 mil nos quadrinhos do Estúdio Ton, o autor gonçalense Eberton Ferreira resolveu investir no próprio financiamento coletivo.

Desta vez, o quadrinista criou um próprio sistema de financiamento em seu site, com o objetivo de financiar a reimpressão da HQ “Causos”, uma das mais vendidas do estúdio.

O objetivo é arrecadar R$7 mil e, já no começo, a arrecadação alcançou 32% da meta principal.

A série Causos é a mais vendida das produções feitas pelo Estúdio Ton. Desde o seu lançamento em 2015 com a HQ Causos 1 – O Demônio das Matas já foram produzidos seis volumes e o livro mestre. No total, foram impressas mais de 10 mil unidades! E é por essa razão que a campanha foi criada. Causos 1 e o RPG estão novamente com o estoque esgotando e o estúdio precisa angariar fundos para as novas reimpressões.

“Criei um cantinho com os moldes de campanha similares aos da conhecida plataforma Catarse – onde já realizei alguns lançamentos de sucesso, mas desta vez no meu próprio site para que mais leitores possam visitar a minha casa oficial”, conta Eberton.

No site, ao escolher fazer uma contribuição, o leitor escolhe, também, um pacote de recompensas que mais se adequa ao seu bolso.

Existem pacotes com "brindes" de edições da HQ e de outras produções do estúdio e pacotes publicitários, para quem possui bancas especializadas, comic shops, eventos geeks, editoras, entre outros, permitindo anunciar as empresas ao público certo em revistas distribuídas por todo o Brasil.

"De um total de seis espaços para anúncios temos agora somente um disponível. Fico muito feliz pela confiança depositada em meus trabalhos vindo dessas empresas que investem em anunciar nas revistas do estúdio. Isso é simplesmente sensacional!”, conta o autor.

MISTÉRIO E AVENTURA NO UNIVERSO DOS CAUSOS BRASILEIROS!

Afinal o que são Causos? Imagine encontrar releituras de lendas urbanas e folclóricas de forma madura, com uma pegada de terror... Pensando nisso o autor Eberton Ferreira criou uma linha de trabalho onde narra os CAUSOS vividos por um desbravador português e seu fiel ajudante tupiniquim desvendando crimes ocorridos em pleno Brasil colônia dando origem às nossas lendas e também uma derivação para quem gosta de gore onde psicopatas acabam influenciando as origens das lendas urbanas depois de cometerem seus atos criminosos.

Interessados poderão participar da campanha acessando: https://www.estudioton.com.br/campanha_causos_reimpressao/.