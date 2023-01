Peça infantil 'Família Encanto' em cartaz em Niterói

O Espetáculo infantil 'Família Encanto' chega à Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, Niterói, nos dias 14, 15, 21 e 22 de janeiro, às 15 h.

A peça conta a história da jovem Mira, desvendando os mistérios de sua família. Uma magia surgida no passado da avó abençoou cada membro da família com um poder mágico único. Porém Mira, a carismática protagonista, é a única que não possui dom e sofre certa discriminação por isso. Mas é justamente ela que descobre que o encanto que cerca a casa deles está em perigo, o que a leva a buscar soluções com um tio afastado.

Espetáculo infantil "Família Encanto " em Niterói | Foto: Divulgação

Os ingressos custam R$ 60,00 ( inteira ) e R$ 30,00 ( meia ) e estão disponíveis no Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/79224/d/172834/s/1162800.

O espetáculo tem a produção local de "Mosquito Produções".

A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos.